CLIP: Khu đất 152 Trần Phú ở TPHCM khác lạ trước Tết

(NLĐO) - Từng bị bỏ hoang nhiều năm, khu đất 152 Trần Phú đang được chỉnh trang thành công viên, mang sắc xuân và sức sống mới dịp Tết Nguyên đán.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) – từng bỏ trống nhiều năm giữa trục giao thương sầm uất - đang dần "thức giấc".
Đây là một trong 9 khu đất trống tại các vị trí trung tâm có giá trị cao về thương mại và cảnh quan, được thực hiện chỉnh trang theo chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm hình thành các công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khoảng 20 công nhân túc trực thi công liên tục, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang để biến khu đất thành không gian công viên phục vụ người dân dịp Tết.
Theo đơn vị triển khai, Công ty CP Tập đoàn Masterise, khu đất 152 Trần Phú được chỉnh trang trên diện tích hơn 4.000 m², trong đó 3.000 m² bố trí làm công viên và 1.000 m² vỉa hè được làm mới. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2, kịp phục vụ người dân và du khách trong cao điểm Tết.
Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết.
Tất bật chỉnh trang công viên trước thềm Tết Bính Ngọ 2026 - CLIP: HUỲNH NHƯ
