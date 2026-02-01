CLIP: Khu đất 152 Trần Phú ở TPHCM khác lạ trước Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) – từng bỏ trống nhiều năm giữa trục giao thương sầm uất - đang dần "thức giấc".

Đây là một trong 9 khu đất trống tại các vị trí trung tâm có giá trị cao về thương mại và cảnh quan, được thực hiện chỉnh trang theo chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm hình thành các công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khoảng 20 công nhân túc trực thi công liên tục, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang để biến khu đất thành không gian công viên phục vụ người dân dịp Tết.

Theo đơn vị triển khai, Công ty CP Tập đoàn Masterise, khu đất 152 Trần Phú được chỉnh trang trên diện tích hơn 4.000 m², trong đó 3.000 m² bố trí làm công viên và 1.000 m² vỉa hè được làm mới. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2, kịp phục vụ người dân và du khách trong cao điểm Tết.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết.

Hàng chục công nhân đang tất bật thi công cải tạo công viên tại khu đất số 152, Trần Phú, TPHCM

Tất bật chỉnh trang công viên trước thềm Tết Bính Ngọ 2026 - CLIP: HUỲNH NHƯ

Các tốp công nhân liên tục bưng bê cây xanh, hoa Tết, lát gạch, dựng bồn hoa kiểng, tạo nên không gian trang trí sinh động

Rất nhiều chậu hoa, cây mai, cây đào được bố trí khắp khu vực, trong đó nổi bật là một cây mai cao hơn 3,5 m, thu hút sự chú ý của người dân đi ngang qua

Trên công trường, khung linh vật ngựa cao 7 m đã hoàn thiện, trở thành điểm nhấn nổi bật

Chị Phạm Thu Thảo (sinh năm 2002, ngụ phường Chợ Lớn) cho biết khu đất này trước đây quanh năm quây kín tôn, tạo cảm giác hoang vắng. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực đã thay đổi rõ rệt. Hoa Tết, cây xanh được đưa vào, công nhân làm việc liên tục, người dân có thêm điểm check-in, vui xuân ngay trong khu phố”.

Trước đó, khu đất 152 Trần Phú có nguồn gốc gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp, từng là trụ sở và cơ sở sản xuất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Sau khi nhà máy di dời về khu công nghiệp, khu đất được quy hoạch cho dự án phức hợp thương mại – dịch vụ – cao ốc văn phòng mang tên Vina Square. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc

Trước thực trạng này, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất vào cuối năm 2023, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và giao cơ quan chức năng tiếp nhận, quản lý theo quy định