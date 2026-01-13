HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết

QUỐC ANH

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang trên 9 khu đất ở trung tâm thành phố theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở Xây dựng vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan triển khai công tác chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn. Trước đó, Sở Xây dựng đã tổ chức họp và kiểm tra hiện trạng các khu đất với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón tết - Ảnh 1.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị đang thuê đất và các nhà tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại 3 khu đất ở phường Sài Gòn.

Cụ thể, khu đất số 8-12 Lê Duẩn; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM tạo điều kiện cho nhà tài trợ khảo sát thiết kế và chủ trì làm việc giao mặt bằng để nhà tài trợ triển khai trong thời gian sớm nhất (trước ngày 15-1) nhằm kịp tiến độ hoàn thành chỉnh trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án trên 4 khu đất phối hợp với đơn vị tài trợ và các đơn vị liên quan đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại các khu đất trên.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón tết - Ảnh 2.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón tết - Ảnh 3.

Khu đất Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi về đêm

Cụ thể, khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); khu đất Số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); Số 74 Hồ Hảo Hớn – Số 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và khu đất Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón tết - Ảnh 4.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần

Đối với khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại khu đất trên.

Sở Xây dựng có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón tết - Ảnh 5.

Khu đất 152 Trần Phú.

Đối với khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tài trợ phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM đề xuất phương án chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại khu đất trên.

UBND các phường có trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định tình trạng pháp lý, chủ đầu tư, thời gian để trống; ý kiến về công tác quản lý, bảo vệ, duy tu các khu đất và công trình trong thời gian sử dụng tạm thời theo phân công; cung cấp thông tin, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác trên đảm bảo tiến độ và phù hợp với các quy định hiện hành.

Sở Xây dựng Tết Nguyên đán
