Chiều 16-11, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 40B nối từ xã Nam Trà My đi xã Trà Linh (đoạn qua thôn Trà Don, xã Nam Trà My) xảy ra vụ sạt lở làm một đoạn đường bị vùi lấp.

Clip: Mọi người kịp bỏ chạy khi đất đá đổ ập xuống (Clip: Facebook Trần Vỹ Nguyễn)

Theo clip được người dân ghi lại, thời điểm này có một số người dân qua đường, đang đến xem tình hình sạt lở khu vực này thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống. Mọi người nhanh chân chạy thoát thân, một chiếc xe máy của người đi đường bị vùi lấp 1 phần. Rất may không có ai bị thương.

Theo ông Trần Văn Mẫn, trong ngày 16-11, trên địa bàn xã có mưa vừa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước đó, đất đai đã bị bão hòa, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.