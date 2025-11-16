HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Một nhóm người kịp chạy thoát thân trước khi đất đá do sạt lở đổ ập xuống trên tuyên Quốc lộ 40B ở Đà Nẵng.

Chiều 16-11, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 40B nối từ xã Nam Trà My đi xã Trà Linh (đoạn qua thôn Trà Don, xã Nam Trà My) xảy ra vụ sạt lở làm một đoạn đường bị vùi lấp.

Clip: Mọi người kịp bỏ chạy khi đất đá đổ ập xuống (Clip: Facebook Trần Vỹ Nguyễn)

Theo clip được người dân ghi lại, thời điểm này có một số người dân qua đường, đang đến xem tình hình sạt lở khu vực này thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống. Mọi người nhanh chân chạy thoát thân, một chiếc xe máy của người đi đường bị vùi lấp 1 phần. Rất may không có ai bị thương.

Theo ông Trần Văn Mẫn, trong ngày 16-11, trên địa bàn xã có mưa vừa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước đó, đất đai đã bị bão hòa, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Sạt lở bất thường giữa trời nắng ở Đà Nẵng gây kinh hoàng: Hiện tượng hiếm gặp!

(NLĐO) – Vụ sạt lở đất ở xã Hùng Sơn – TP Đà Nẵng, theo GS-TS Đỗ Minh Đức, sau 3 ngày không mưa, giữa trời nắng ráo, sạt lở xảy ra là hiếm gặp.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con khát sữa đòi mẹ"!

(NLĐO) – Vợ chồng công an viên thôn bị mất tích có hoàn cảnh khó khăn, có 2 con nhỏ trong đó cháu út chưa được 2 tuổi, vẫn đang bú sữa mẹ.

Đà Nẵng nguy cơ sạt lở sạt lở đất thoát chết Nam Trà My Chủ tịch UBND Quảng Nam
    Thông báo