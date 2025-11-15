Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con khát sữa đòi mẹ"!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con khát sữa đòi mẹ"!

Trần Thường

(NLĐO) – Vợ chồng công an viên thôn bị mất tích có hoàn cảnh khó khăn, có 2 con nhỏ trong đó cháu út chưa được 2 tuổi, vẫn đang bú sữa mẹ.

Sáng 15-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực nghi có người vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn để tìm kiếm nạn nhân.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 1.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 2.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 3.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 4.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 5.

Tối 14-11, khu vực sạt lở trời lạnh xuống 14 độ, lực lượng chức năng phải đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông Buôn, đến sáng 15-11, ngọn núi bị sạt lở ngày 14-11 tiếp tục lở xuống, trong khi đó, một ngọn núi ở kế bên cũng xuất hiện vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người vùi lấp.

Clip: Người nhà nạn nhân mất tích khóc than thảm thiết

Trong chiều 14-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đưa flycam lên tìm kiếm, khảo sát địa hình nhưng do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, lên tới cả triệu mét khối nên công tác tìm kiếm chưa thu được nhiều kết quả. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình sạt lở cũng như thời tiết tại địa phương để triển khai các phương án cứu hộ.

Theo Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, 3 nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt, SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ. Trong đó, một cháu khoảng 7-8 tuổi, một cháu chưa được 2 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hốih Zi Nút (SN 1980) có 3 người con, gia đình nghèo khó.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 6.

Vợ chồng chị Tép mất tích, có 2 con nhỏ trong đó đứa út chưa tròn 2 tuổi (Ảnh: Facebook)

Trên Facebook, một người quen của vợ chồng chị Tép đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi xót xa. "Đột ngột quá 2 em ơi, làm sao 2 bác sống nổi đây. Về nhà đi em, về cho con bú, bé khát sửa đòi mẹ…".

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con đang khát sữa"! - Ảnh 7.

Dòng trạng thái trên Facebook khiến nhiều người xót xa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông hơn 200 m.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích, hư hỏng 3 xe máy, vùi lấp 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Sau sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84/314 khẩu thôn Glao và 87/350 khẩu thôn H Jun (xã Hùng Sơn) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin liên quan

Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và dùng flycam tìm kiếm 3 người mất tích, nghi bị đất đá sạt lở vùi lấp

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích

(NLĐO) – Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đưa máy móc, thiết bị, chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

(NLĐO) – Giữa lúc trời nắng, một quả đồi đổ ập xuống vùi lấp cả một đoạn đường, có 7 người dân vào khu vực này sản xuất, cơ quan chức năng đang cố gắng liên lạc

Đà Nẵng lực lượng chức năng hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm nạn nhân sạt lở núi Hùng Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo