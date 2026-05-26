Công an TPHCM cung cấp thông tin vụ giết người tại phường Bến Thành

Ngày 26-5, Công an TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành tối 21-5.

Buổi cung cấp thông tin do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM...

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM

Trước đó, tối 21-5, các nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết và một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM.

Lãnh đạo Công an TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin

Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát và bị Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.