Pháp luật

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ cửa hàng Chí Phát LUXURY

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt chủ hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY do có hành vi vi phạm pháp luật về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Trong đó, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Ôn Chí Phát và khởi tố vợ Phát

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY tại đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TPHCM.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc liên minh Châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, ROLEX… gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại. 

Lực lượng công an đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn 1 tỉ đồng. 

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. 

Quá trình điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 5-2026, vợ chồng Phát tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính. 

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

