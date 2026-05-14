Thời sự

CLIP: Lửa thiêu rụi nhà nghỉ ở Lý Sơn, 2 người thoát nạn

T.Trực

(NLĐO) – Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội thiêu rụi nhà nghỉ ở đảo Bé (Lý Sơn), 2 người kịp thời thoát nạn.

Sáng 14-5, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà nghỉ ở đảo Bé.

Theo ông Huy, khoảng 20 giờ ngày 13-5, nhà nghỉ Minh Vy (thôn Bắc An Bình), nằm cách cổng Trạm kiểm soát biên phòng An Bình khoảng 150 m, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do công trình được dựng bằng vật liệu lắp ghép, chủ yếu là gỗ, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Clip: Lửa thiêu rụi nhà nghỉ ở Lý Sơn, 2 người thoát nạn - Ảnh 1.

Nhà nghỉ ở đảo Bé, Lý Sơn bốc cháy dữ dội

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà nghỉ có 2 người. Tất cả đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Phát hiện vụ việc, lực lượng tại Trạm kiểm soát biên phòng An Bình cùng người dân địa phương đã nhanh chóng phối hợp dập lửa, khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Ngọn lửa bao trùm nhà nghỉ ở đảo Bé, Lý Sơn

Dù vậy, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà nghỉ cùng toàn bộ tài sản bên trong.

Nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đảo Bé (tức thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn) nằm cách đảo lớn khoảng 3 hải lý, có diện tích chỉ khoảng 0,7 km², với dân số chừng 500 người. 

Để đến được đảo Bé, du khách đi tàu cao tốc ra đảo lớn Lý Sơn rồi tiếp tục di chuyển bằng ca nô khoảng 10-15 phút để ra đảo Bé.

Lửa bao trùm kho mùn cưa của doanh nghiệp gỗ lúc rạng sáng

