Lửa bao trùm kho mùn cưa của doanh nghiệp gỗ lúc rạng sáng

Chiều 13-5, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tại kho chứa mùn cưa của doanh nghiệp chế biến gỗ, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo cháy tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn (khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Nhơn Tây).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và người dân địa phương triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 1 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực chứa phế phẩm gỗ và mùn cưa, gây thiệt hại nặng về tài sản. Rất may không thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.