CLIP: Màn trình diễn flyboard ấn tượng mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng

Chiều 25-4, tại khu vực bãi biển trước Công viên Biển Đông, chương trình “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” chính thức khởi động với tâm điểm là phần trình diễn nghệ thuật Flyboard và thể thao biển.

Màn trình diễn flyboard của Tommy là tâm điểm của chương trình Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026

Theo đó, màn đồng diễn quy tụ nhiều bộ môn đặc trưng của du lịch biển như jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard, tạo nên không gian trình diễn sống động ngay trên mặt nước. Đặc biệt, phần biểu diễn flyboard của Jessica và Tommy - những vận động viên flyboard hàng đầu thế giới - gây ấn tượng mạnh với những động tác kỹ thuật cao, giàu cảm xúc.

Không đơn thuần là biểu diễn thể thao, chương trình được dàn dựng như một tác phẩm nghệ thuật, tái hiện hành trình gắn bó của con người với biển, từ những ngày mưu sinh đầy thử thách đến khi đại dương trở thành nguồn cảm hứng cho khát vọng vươn xa.

Thông điệp xuyên suốt là sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.

Jessica và Tommy là những vận động viên flyboard hàng đầu thế giới

Nín thở dõi theo những màn nhào lộn của cặp đôi VĐV flyboard trên biển Đà Nẵng

Rất đông người dân, du khách dõi theo màn trình diễn của 2 vận động viên

Biển Đà Nẵng vào mùa du lịch, ken đặc du khách

Chương trình năm nay mang chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, tiếp tục được tổ chức thường niên dịp lễ 30-4 và 1-5, với quy mô 19 hoạt động tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

Bên cạnh các nội dung truyền thống, nhiều hoạt động mới được bổ sung nhằm làm mới trải nghiệm cho du khách như trình diễn thể thao biển, lễ hội pizza, trò chơi nước và ngày hội đi bộ Sơn Trà.

Đáng chú ý, các hoạt động quen thuộc như trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế, giải bơi “Vượt sóng mùa hè”, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”… tiếp tục được duy trì, góp phần tạo nên không khí lễ hội xuyên suốt kỳ nghỉ.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn

Du khách hào hứng check-in bên chiếc bánh pizza khổng lồ mô phỏng bản đồ Việt Nam

Nhiều em nhỏ trải nghiệm các công đoạn tạo ra kem gelato từ lúa

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chương trình không chỉ hướng đến giải trí mà còn lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn tài nguyên biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Thông qua chuỗi sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến biển hàng đầu, đồng thời hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, mang đến một mùa hè sôi động, giàu trải nghiệm cho người dân và du khách.