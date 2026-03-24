Ngày 24-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 với thông điệp "Đà Nẵng – chạm về nguyên bản" cùng chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE với chủ đề "Đà Nẵng – nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE".



Chương trình "Đà Nẵng – chạm về nguyên bản" hướng đến xu hướng du lịch trải nghiệm sâu, đề cao giá trị chân thực, kết nối thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng.

Các hoạt động được triển khai xuyên suốt năm, kết hợp chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hỗ trợ du khách 24/7.

Bán đảo Sơn Trà là một điểm đến tiêu biểu trong hành trình "chạm về nguyên sơ" của đợt kích cầu lần này

Điểm nhấn của chương trình là 5 hành trình trải nghiệm gồm: "Chạm về bản sắc" với các tour làng nghề; "chạm về tĩnh lặng" gắn với du lịch chữa lành; "chạm về nguyên sơ" khai thác hệ sinh thái rừng – biển; "chạm về khoảnh khắc" thông qua các lễ hội, sự kiện; và "chạm về vị giác" khám phá ẩm thực xứ Quảng.

Bên cạnh đó, chiến dịch "chạm lại Đà Nẵng – I love Da Nang" tập trung thu hút khách quốc tế quay trở lại, nhất là từ các thị trường trọng điểm.

Thành phố cũng triển khai hệ thống hơn 30.000 phần quà và ưu đãi dành cho du khách, gồm voucher lưu trú, vé tham quan, ẩm thực, dịch vụ và quà tặng lưu niệm. Các hoạt động quay số, bốc thăm trúng thưởng được tổ chức trực tuyến trên nhiều nền tảng du lịch và tại các sự kiện.

Đối với du lịch MICE, Đà Nẵng tiếp tục nâng cấp chương trình xúc tiến với các chính sách hỗ trợ linh hoạt theo từng thị trường. Cụ thể, thị trường nội địa áp dụng cho đoàn từ 70 khách trở lên, quốc tế từ 30 khách trở lên, đồng thời bổ sung cơ chế quảng bá và vinh danh doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết năm 2026 thành phố đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế.

"Với việc tập trung phát huy các giá trị cốt lõi của con người – văn hóa – thiên nhiên, triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu và xúc tiến du lịch, chúng tôi kỳ vọng đạt mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những trải nghiệm chất lượng, gia tăng giá trị và lan tỏa hình ảnh điểm đến một cách bền vững" - bà An nhấn mạnh.