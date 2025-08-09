HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

CLIP: Một xã ở Cần Thơ thiết thực giúp dân vào 2 ngày cuối tuần

Tin,ảnh,clip: Ca Linh

(NLĐO)- Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh trong mùa khai trường, UBND xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ đã đưa việc giải quyết thủ tục hành chính đến tận ấp

Ngày 9-8, tại Trường Tiểu học Phú Mỹ C, UBND xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ đã triển khai mô hình "Hành chính công lưu động gắn với mùa khai trường năm 2025".

CLIP: Đông đảo người dân xã Mỹ Hương đến làm thủ tục hành chính

Ông Ký Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hương, cho biết: "Mô hình này nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tăng cao dịp đầu năm học mới, như: cấp giấy khai sinh, xác nhận hộ khẩu, chứng thực hồ sơ học sinh, các giấy tờ liên quan việc bảo trợ xã hội, y tế học đường... Cách làm này cũng giúp tăng cường hiệu quả cải cách hành chính và phục vụ người dân tận nơi, nhất là trong thời gian cao điểm mùa tựu trường".

Theo bà La Thị Bích Ngoan - Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương - mô hình trên triển khai vào thứ bảy và chủ nhật các ngày 9, 10, 16 và 17-8 tại các địa điểm có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Các thủ tục được thực hiện gồm: lĩnh vực hộ tịch (cấp mới/đăng ký lại giấy khai sinh), lĩnh vực chứng thực (chứng thực bản sao, xác nhận giấy tờ liên quan việc nhập học), lĩnh vực giảm nghèo (xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hồ sơ trợ cấp học sinh khó khăn), lĩnh vực bảo trợ xã hội (mồ côi, khuyết tật)….

Một xã ở Cần Thơ làm điều đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Một xã ở Cần Thơ làm điều đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Mô hình hành chính công lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tăng cao trong dịp đầu năm học mới

"Gần 15 công chức, viên chức của trung tâm tham gia thực hiện mô hình này nhằm giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn" - bà Trần Thị Thu Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương, nhận định.

Dù là ngày thứ bảy nhưng nhiều công chức, viên chức ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương vẫn nhiệt tình tham gia giải quyết thủ tục cho người dân. Bên cạnh đó, các thầy cô Trường Tiểu học Phú Mỹ C cũng hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ.

Một xã ở Cần Thơ làm điều đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Người dân đánh giá cao mô hình này vì họ không tốn chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn làm được thủ tục cho con, cháu nhập học

Trong buổi sáng 9-8, rất nhiều người dân đã đến trường làm thủ tục và đều đánh giá cao mô hình trên. Bà Lý Thị Xuân Hoa (ngụ ấp Sóc Xoài, xã Mỹ Hương) bày tỏ: "Khi nghe xã thông báo làm thủ tục lưu động ngay tại ấp, tôi mừng lắm vì không phải chạy hơn 15 km lên trung tâm xã nộp hồ sơ, đỡ chi phí thuê xe ôm. Tôi đến đây để chứng thực giấy khai sinh và căn cước,  chuẩn bị cho con nhập học".

Cần Thơ thủ tục hành chính tựu trường
