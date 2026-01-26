HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Nam thanh niên lẻn vào tiệc cưới ăn cắp tiền mừng để mua vàng và Iphone tặng bạn gái

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Lợi dụng lúc sơ hở tại tiệc cưới ven quốc lộ 1, đối tượng lẻn vào đập thùng tiền mừng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Công an phường Khánh Hậu đã tạm giữ Kiến Hữu Tín (37 tuổi, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ mất tiền mừng cưới xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, trưa 14-1, gia đình bà L.T.N. tổ chức tiệc cưới tại kho hàng mặt tiền quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, phường Khánh Hậu.

Camera ghi lại vụ trộm

Thùng đựng tiền mừng cưới được đặt trong phòng riêng và có người trông coi. 

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng lúc người trông coi rời khỏi phòng trong thời gian ngắn, kẻ gian đã lẻn vào, dùng đá đập vỡ thùng tiền, lấy trộm khoảng 60 phong bì mừng cưới. 

Toàn bộ hành vi được camera an ninh ghi lại, cho thấy đối tượng gom các phong bì bỏ vào bao ni-lông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Khánh Hậu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra, truy vết.

Qua trích xuất camera và rà soát các dấu vết, lực lượng công an xác định Kiến Hữu Tín là nghi phạm gây ra vụ trộm. 

CLIP: Nam thanh niên lẻn vào tiệc cưới ăn cắp tiền mừng rồi mua vàng và Iphone tặng bạn gái - Ảnh 1.

Đối tượng đột nhập lấy trộm tiền cưới để mua vàng và điện thoại Iphone tặng bạn gái

Làm việc với cơ quan chức năng, Tín khai nhận trưa 14-1 chạy xe máy đi vòng quanh tìm tài sản để trộm cắp. Khi phát hiện tiệc cưới ven quốc lộ 1, đối tượng trà trộn vào bên trong, theo dõi thùng tiền mừng cưới và chờ thời cơ ra tay. 

Sau khi rời hiện trường, Tín đến nơi vắng người lấy tiền, vứt bỏ vỏ phong bì. Tổng số tiền trộm được là 93 triệu đồng, đối tượng đã sử dụng để chuyển cho bạn gái, mua trang sức vàng, điện thoại iPhone và chuyển một phần vào tài khoản cá nhân trước khi bị bắt giữ.

 Hiện vụ việc đang được Công an phường Khánh Hậu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

