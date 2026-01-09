HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đột kích "công xưởng" giết mổ chó trộm ở Tây Ninh, bắt giữ nhiều đối tượng

Hải Đường

(NLĐO) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng liên quan

Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan đến một lò giết mổ chó quy mô lớn trên địa bàn.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 1.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 2.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 3.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 4.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 5.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích vào căn nhà không số trên đường Bàu Năng – Chà Là thuộc khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Minh Mẫn (SN 2001; ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Văn Mười Hai (SN 1977; ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang tất bật giết mổ 47 con chó đã chết, tổng trọng lượng 559kg. Tiếp tục kiểm tra khu vực kho lạnh, lực lượng chức năng tá hỏa phát hiện thêm 57 con chó khác đã qua sơ chế được cất giữ trong 2 tủ đông với khối lượng 688kg.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số chó trên do Bùi Tâm Tiến (SN 2000; ngụ TP Cần Thơ) cùng một đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51G-282.10 vận chuyển đến để bán lại kiếm lời.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ 66 con chó đã chết (844kg) và 67 con chó đã giết thịt (791kg), 3 tủ đông, bình gas, bộ đầu khò bằng inox, máy làm sạch lông và cân loại 150kg, 2 xe ô tô…

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều bộ phận của súng điện tự chế. Đây là hung khí nguy hiểm mà các đối tượng trộm chó thường xuyên sử dụng để tấn công vật nuôi và sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định đây là một đường dây có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 7.

Đột kích công xưởng giết mổ chó trộm ở Tây Ninh , bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 8.

Số chó đã chết và chó thịt tại "công xưởng"

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

