Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ông Lê Phước Toàn đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông

Trưa 4-10, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã gửi thư chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng - người bị xe tông tử vong khi đang chỉ đạo điều tiết giao thông do mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn

Theo nội dung thư, UBND tỉnh Đắk Lắk vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ông Lê Phước Toàn đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông vào ngày 3-10.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân ông Toàn cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dray Bhăng; mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

Sự hy sinh của ông Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và người dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân. Với tinh thần "vì dân phục vụ", ông đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Phước Toàn

UBND tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn cùng tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng. Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.

"Xin tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn - người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân" – nội dung thư viết.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác đã đến thăm viếng, hỗ trợ, động viên gia đình ông Lê Phước Toàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Ông Văn cho hay ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, ông đã trực tiếp chỉ đạo ngành y tế huy động toàn bộ ê-kíp y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẩn trương cứu chữa cho ông Toàn. "Tôi đã dặn nếu cần thiết thì mời thêm các bác sĩ giỏi từ bệnh viện khác đến hỗ trợ, tuyệt đối không được chần chừ" – ông Văn nói.

Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện, ông Toàn đã ngừng tim. Dù được hồi sức và có lúc tim đập trở lại nhưng do đa chấn thương quá nặng, ông không qua khỏi.

Trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Toàn 50 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho ông Toàn chu đáo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã) cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và chỉ đạo phân luồng giao thông.

Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe con đã tông phải ông Lê Phước Toàn.

Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, khiến ông bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện vào sáng nay (4-10).

