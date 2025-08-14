HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Ngư dân Gia Lai kể lại khoảnh khắc sống sót kỳ diệu sau 24 giờ trôi dạt trên biển

Đức Anh

(NLĐO) – Ôm chặt tấm xốp giữa sóng gió, ngư dân Trần Ngọc Thạch sống sót kỳ diệu sau hơn 24 giờ trôi dạt trên biển.

"Hơn 24 giờ trôi dạt giữa biển khơi, không có gì ăn, không một ngụm nước ngọt để uống. Tôi chỉ biết bấu víu vào tấm xốp và hy vọng sẽ có ai đó nhìn thấy mình" – ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi; ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn giọng khi nhớ lại giây phút thoát chết sau vụ tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai.

Ngư dân Gia Lai sống sót kỳ diệu sau 24 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân Trần Ngọc Thạch.

Ông Thạch là lao động trên tàu cá PY-4086 TS, hành nghề lưới kéo. Theo ông Thạch, chiều 11-8, khi đang khai thác hải sản ở vùng biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thì bị một tàu sắt màu đen bất ngờ lao tới đâm trực diện khiến tàu cá chìm. 

Cú tông dữ dội hất cả ba ngư dân xuống biển. Hai người được tàu cá gần đó cứu vớt, riêng ông Thạch mất hút giữa sóng biển.

"Lúc tàu chìm, tôi vớ được tấm xốp trong hầm đá, ôm chặt để nổi. Đêm xuống, biển lạnh buốt, tôi chỉ biết cầu trời. Khát nước, tôi ngậm một ngụm nước biển trong miệng, chờ khi nước bọt tiết ra, vị mặn bớt gắt mới dám nuốt" – ông kể.

Suốt đêm và cả ngày hôm sau, ông Thạch dõi mắt hy vọng giữa mênh mông sóng gió có tàu thuyền đi ngang qua. Đến chiều 12-8, khi thấy một tàu hàng đi ngang, ông vội giơ tay lên làm tín hiệu cầu cứu. May mắn, tín hiệu ấy đã được người trên tàu hàng nhìn thấy nên họ đến ứng cứu.

"Lúc được người trên tàu hàng kéo lên, tay chân tôi bủn rủn, không đứng nổi. Họ cho tôi uống sữa, ăn cơm, rồi tôi mới cảm nhận mình còn sống" – ông xúc động.

CLIP: Ngư dân Trần Ngọc Thạch lúc vừa được cứu sống

Ông Thạch được bàn giao cho gia đình sáng 13-8, sức khỏe đã ổn định. Cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm chiếc tàu sắt gây tai nạn bỏ chạy, bỏ mặc mạng sống các ngư dân giữa biển khơi.

khai thác thủy sản cơ quan chức năng tàu cá tàu hàng ngư dân
