Ngày 21-4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh P.A.K. (45 tuổi, nhân viên điều phối xe của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đức) về việc bị 2 đối tượng hành hung.

Đối tượng khoác vai anh P.A.K. (mặc áo đen) ra phía sau rồi hành hung

Theo trình bày của anh K., khoảng 18 giờ ngày 5-4, khi đang chờ máy bay hạ cánh để điều phối xe đón khách tại khuôn viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, anh bị 2 người đàn ông lạ mặt tiếp cận. Nhóm này khoác vai, kéo anh ra một khu vực khác với lý do “hỏi chuyện”.

Tuy nhiên, khi anh K. vừa đi theo, cả hai bất ngờ đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân choáng váng, đau đầu và phải nhập viện điều trị.

Sau khi đánh người, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Tôi bị hành hung ngay trong khuôn viên sân bay mà không rõ nguyên nhân. Tôi không quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì với họ” - anh K. bức xúc nói.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và có nhiều người chứng kiến.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đức, đơn vị trúng thầu khai thác bãi xe và dịch vụ đưa đón khách tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Sau vụ việc, công ty đã có văn bản gửi lãnh đạo cảng và lực lượng an ninh sân bay, đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại khu vực đón khách, tránh xảy ra tình trạng tương tự.