CLIP: Nhân viên mai táng vui mừng khi trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 5-5

Tối 5-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số Vũng Tàu.

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5, giải độc đắc (dãy số 742546) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Chủ nhân đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Vũng Tàu là nhân viên mai táng của một trại hòm ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Khi clip nhân viên mai táng đang dò vé số và phát hiện mình trúng giải độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra rất thích thú. Trong đó, không ít người đã vào bình luận "xin vía" may mắn của anh nhân viên này.

Trước đó cũng tại tỉnh Tây Ninh, anh Phát (quê TP Cần Thơ) - nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức - đã trúng may mắn giải độc đắc 9 vé Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 31-3.

Sau khi lãnh giải, anh Phát đã tặng tiền cho người bán vé số dạo và tất cả nhân viên trong quán. Thậm chí, anh còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

Clip anh Phát trúng giải độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt view và gây "sốt" liên tục nhiều ngày sau đó.




