Hai giải độc đắc xổ số miền Nam trúng ở TPHCM và Đồng Nai vào chiều 4-5

Chiều 4-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và TP Đồng Nai trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là TPHCM và Tiền Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TP Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Anh Đào

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 4-5, giải độc đắc (dãy số 795219) được xác định trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé TPHCM là đại lý vé số Anh Đào ở phường Bình Long, TP Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại TP Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Anh Tuấn ở phường Minh Hưng, TP Đồng Nai.

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 3-5, giải độc đắc (dãy số 796442) của được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 4-5, khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé Tiền Giang đã liên hệ với đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM để đổi thưởng 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang được đổi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Sánh ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tiền Giang và vé số TPHCM cùng trúng tại TPHCM.