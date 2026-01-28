CLIP: Nhóm thanh niên phá khoá nhà dân, lấy đi két sắt và 2 cây vàng

Ngày 28-1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Bình Phước đang tiếp tục truy tìm nhóm đối tượng đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản lớn trị giá hơn 300 triệu đồng.

CLIP: Các đối tượng đột nhập nhà dân, lấy đi nhiều tài sản

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17-1, gia đình chị Hoàng Thị Thu Vân (khu phố Suối Đá, phường Bình Phước) khóa cửa ra khỏi nhà.

Đến 7 giờ ngày 18-1, vợ chồng chị Vân về tới nhà thì phát hiện cửa nhà bị mở và cổng thì khép hờ.

Chạy vào nhà kiểm tra, cả gia đình hoảng hốt khi phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà, trộm 1 chiếc xe máy màu trắng dựng trong phòng khách.

Phía trong phòng ngủ cũng bị lục tung đồ đạc và lấy đi 1 két sắt trong đó có hơn 2 cây vàng, cùng 1 con heo đất có khoảng 30 triệu đồng bên trong, 1 đồng hồ nam giá trị 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng... với tổng giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng.

Chiếc két sắt (khoanh đỏ) chứa 2 cây vàng và nhiều tài sản bị lấy đi

Camera an ninh ghi lại vào rạng sáng 18-1, có 4 đối tượng đi trên xe máy đến dừng trước cửa nhà chị Vân.

Hai đối tượng ngồi trên 2 xe máy đứng ngoài cảnh giới, 2 đối tượng còn lại nhanh chóng phá khóa cửa cổng và cửa nhà, đột nhập vào nhà khiêng két sắt ra ngoài, sau đó dắt xe máy và lấy đi 1 số tài sản khác.