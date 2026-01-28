CLIP: Nhóm thanh niên phá khoá nhà dân, lấy đi két sắt và 2 cây vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Nhóm thanh niên phá khoá nhà dân, lấy đi két sắt và 2 cây vàng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Nhóm đối tượng lấy đi 1 két sắt, trong đó có hơn 2 cây vàng, cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Bình Phước đang tiếp tục truy tìm nhóm đối tượng đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản lớn trị giá hơn 300 triệu đồng.

CLIP: Các đối tượng đột nhập nhà dân, lấy đi nhiều tài sản

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17-1, gia đình chị Hoàng Thị Thu Vân (khu phố Suối Đá, phường Bình Phước) khóa cửa ra khỏi nhà.

Đến 7 giờ ngày 18-1, vợ chồng chị Vân về tới nhà thì phát hiện cửa nhà bị mở và cổng thì khép hờ.

Chạy vào nhà kiểm tra, cả gia đình hoảng hốt khi phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà, trộm 1 chiếc xe máy màu trắng dựng trong phòng khách.

Phía trong phòng ngủ cũng bị lục tung đồ đạc và lấy đi 1 két sắt trong đó có hơn 2 cây vàng, cùng 1 con heo đất có khoảng 30 triệu đồng bên trong, 1 đồng hồ nam giá trị 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng... với tổng giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Chiếc két sắt (khoanh đỏ) chứa 2 cây vàng và nhiều tài sản bị lấy đi

Camera an ninh ghi lại vào rạng sáng 18-1, có 4 đối tượng đi trên xe máy đến dừng trước cửa nhà chị Vân. 

Hai đối tượng ngồi trên 2 xe máy đứng ngoài cảnh giới, 2 đối tượng còn lại nhanh chóng phá khóa cửa cổng và cửa nhà, đột nhập vào nhà khiêng két sắt ra ngoài, sau đó dắt xe máy và lấy đi 1 số tài sản khác.

Tin liên quan

Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

(NLĐO) - Cơ quan công an đang xác định danh tính nam thanh niên bị bỏng nặng khi trộm cắp cáp điện.

Thủ đoạn của 2 người đàn ông Iran "thôi miên" rồi trộm cắp ở Quảng Bình

(NLĐO) - Hai người đàn ông Iran thuê ô tô đi du lịch từ TP HCM ra Bắc, khi đến Quảng Bình thì "thôi miên" chủ tiệm tạp hóa rồi trộm cắp tài sản.

Trong 7 ngày, nhóm thiếu niên, học sinh thực hiện 10 vụ trộm cắp

(NLĐO) – Trong 7 ngày, nhóm thiếu niên, trong đó có 1 nữ sinh lớp 6, đã đột nhập vào các quán cà phê gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.

trộm cắp tài sản công an tỉnh đồng nai vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo