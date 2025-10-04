HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh thực phẩm chức năng cùng nhiều sản phẩm khác

Hoàng Hường là ai?

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, quê Phú Thọ), 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Video Hoàng Hường khoe có rất nhiều nhà từ Bắc vào Nam

Hoàng Hường được giới thiệu là Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ Phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường.

Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường thành lập từ năm 2021, với mảng hoạt động chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Công ty tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe như nước súc miệng, viên xương khớp, bổ gan... với những quảng cáo “nổ tung trời” trên mạng xã hội. 

Với sự phát triển của hệ thống kinh doanh mang tên mình, Hoàng Hường có khối tài sản khổng lồ.

Hoàng Hường còn nổi danh trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 1,6 triệu người theo dõi và hàng trăm ngàn người trên Facebook, cùng những buổi livestream hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp... 

Hoàng Hường giàu cỡ nào?

Không những thế, Hoàng Hường từng nhiều lần "gây choáng" với các màn khoe của, như rải tiền khắp nhà, ném tiền từ trên cao xuống dưới đất, xếp tiền thành chồng cao như núi.

Video vung tiền gây tranh cãi của Hoàng Hường

Cụ thể, tháng 2-2024, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Hoàng Hường gây ra nhiều tranh cãi với hành động rải tiền khắp nhà.

Trong đoạn clip được đăng tải, Hoàng Hường vừa đi vừa ném tiền từ trên cầu thang xuống. Đáng nói, người này khi đi từ trên cầu thang xuống đã trực tiếp giẫm lên rồi tiếp tục ném tiền khắp sàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Hoàng Hường tiếp tục "chơi lớn" khi bày nguyên một bàn toàn cọc tiền dày cộp, xếp cao như núi để lì xì cho nhân viên.

Tài sản của Hoàng Hường không thể không kể đến loạt bất động sản trải khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Trong đó, nổi bật nhất là 4 tòa nhà đập thông, 8 tầng, 2 mặt tiền tại đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm - Hà Nội). Đây cũng là nơi được Hoàng Hường sử dụng để kinh doanh dịch vụ nha khoa. Không ít lần Hoàng Hường đã khoe toàn cảnh cũng như nội thất hoành tráng của tòa nhà này lên mạng xã hội. 

VIDEO: Những lần khoe tài sản "gây choáng" của Hoàng Hường - Ảnh 1.

Tòa nhà Hoàng Hường ở Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giữa năm 2024, Hoàng Hường khoe căn nhà tại khu biệt thự đắt nhất khu vực Mỹ Đình - Hà Nội. Hoàng Hường từng tuyên bố có rất nhiều nhà nhưng đều bỏ không.

“Mỗi một cái nhà bỏ không một năm mất mười mấy tỉ. Không phải một nhà đâu, nhiều nhà lắm. Ở miền Trung, có những cái nhà mình bỏ không đến bây giờ 7-8 năm rồi. Đầy, ở Đà Nẵng ấy, 4 cái nhà bỏ không” - Hoàng Hường nói trong 1 clip.

VIDEO: Những lần khoe tài sản "gây choáng" của Hoàng Hường - Ảnh 2.

Biệt thự Hoàng Hường ở Mỹ Đình

 

