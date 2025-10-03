Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Ngày 3-10, tin cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Hường (SN 1987, còn gọi là Hoàng Hường) cùng 5 người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Doanh nhân Hoàng Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Được biết, Hoàng Hường là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch. Không chỉ gây tranh cãi vì quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, bà gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp".

Trước đó nữa, năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.