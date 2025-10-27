Khánh Hòa: Xử phạt ô tô biển số vàng chạy ngược chiều

Chiều 27-10, Đội CSGT đường bộ (Tổ địa bàn Cam Ranh) cho biết đã lập biên bản xử phạt 1 trường hợp lái xe biển số vàng chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Tài xế này bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Việc xử phạt này căn cứ vào clip camera giám sát hành trình gửi về Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hình ảnh ô tô biển kiểm soát 79H-035.xx có hành vi chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Qua xác minh, Đội CSGT đã làm việc với chủ xe là ông V.M.V., 34 tuổi, trú xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa. Ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Clip xe biển số vàng chạy ngược chiều ở giây thứ 8
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức công khai số điện thoại đường dây nóng 02583.822.116 và trang Zalo Official Account: "Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa"; Trang Facebook "Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa"...
Các tổ chức, cá nhân có thể gửi tin nhắn, hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp đến các kênh thông tin trên để: Phản ánh tình trạng vi phạm giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông.
Người dân có thể góp ý, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đồng thời có thể gửi thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên các tuyến giao thông.
