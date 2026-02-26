HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Clip ô tô ngang nhiên dừng án ngữ làn ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn gây bức xúc

Đức Anh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang làm rõ việc 2 ô tô dừng đối đầu giữa phố biển Quy Nhơn, một chiếc dừng ở làn đường ngược chiều

Sáng 26-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh vụ việc 2 ô tô dừng đối đầu nhau giữa đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), gây xôn xao dư luận những giờ qua.

Clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn trong tư thế "mặt đối mặt"

Trước đó, trưa 25-2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa tuyến đường ven biển trong tư thế "mặt đối mặt". Điều khiến nhiều người bức xúc là một xe mang biển kiểm soát 77A-127.31 dừng hoàn toàn trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông ngược chiều.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra trên đường Xuân Diệu, đoạn qua Công viên biển Xuân Diệu. Đây là tuyến đường 2 chiều, có vạch vàng nét đứt (vạch 1.1), cho phép lấn làn khi bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, tại thời điểm ghi hình, ô tô 77A-127.31 (di chuyển hướng Quảng trường Nguyễn Tất Thành đi cảng Quy Nhơn) lại nằm trọn trong phần đường của xe chạy ngược chiều, tạo nên tình huống đối đầu ngay giữa lòng phố biển.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá thông thoáng. Việc dừng xe án ngữ phần đường ngược chiều khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm và cản trở lưu thông.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên không chỉ có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng làn đường mà còn thể hiện sự coi thường an toàn của người tham gia giao thông khác.

Clip ô tô dừng án ngữ làn ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn gây bức xúc - Ảnh 1.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn)

Theo Phòng CSGT, kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn). Chiều 25-2, lực lượng chức năng đã liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Cán bộ cũng đến nơi cư trú để làm việc song gia đình cho biết bà M. đang bận.

"Đơn vị sẽ gửi giấy mời chủ phương tiện đến làm việc để xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm" – lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn

(NLĐO) - Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại Quy Nhơn diễn ra sáng mùng 2 Tết, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh đầu năm của người dân địa phương

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng ở phố biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Linh vật ngựa “mặt cộc” cầm điện thoại bất ngờ gây bão mạng xã hội, kéo dòng người đổ về Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai check-in những ngày cận Tết.

Linh vật ngựa cầm iPhone “gây bão” ở Quy Nhơn: Tác giả lý giải điều bất ngờ

(NLĐO) – Khác với hình tượng linh vật truyền thống, linh vật ngựa “mặt cộc” cầm iPhone tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai pha chút hài hước, tinh nghịch của giới trẻ

mạng xã hội facebook Luật Giao thông công an tỉnh phòng cảnh sát đường ven biển
