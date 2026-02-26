Sáng 26-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh vụ việc 2 ô tô dừng đối đầu nhau giữa đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), gây xôn xao dư luận những giờ qua.

Clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn trong tư thế "mặt đối mặt"

Trước đó, trưa 25-2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng giữa tuyến đường ven biển trong tư thế "mặt đối mặt". Điều khiến nhiều người bức xúc là một xe mang biển kiểm soát 77A-127.31 dừng hoàn toàn trên phần đường dành cho phương tiện lưu thông ngược chiều.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra trên đường Xuân Diệu, đoạn qua Công viên biển Xuân Diệu. Đây là tuyến đường 2 chiều, có vạch vàng nét đứt (vạch 1.1), cho phép lấn làn khi bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, tại thời điểm ghi hình, ô tô 77A-127.31 (di chuyển hướng Quảng trường Nguyễn Tất Thành đi cảng Quy Nhơn) lại nằm trọn trong phần đường của xe chạy ngược chiều, tạo nên tình huống đối đầu ngay giữa lòng phố biển.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá thông thoáng. Việc dừng xe án ngữ phần đường ngược chiều khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm và cản trở lưu thông.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên không chỉ có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng làn đường mà còn thể hiện sự coi thường an toàn của người tham gia giao thông khác.

Theo Phòng CSGT, kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn). Chiều 25-2, lực lượng chức năng đã liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Cán bộ cũng đến nơi cư trú để làm việc song gia đình cho biết bà M. đang bận.

"Đơn vị sẽ gửi giấy mời chủ phương tiện đến làm việc để xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm" – lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.