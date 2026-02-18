Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại Quy Nhơn diễn ra sáng mùng 2 Tết, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh đầu năm của người dân địa phương

Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đền Thánh Sơn Hà; số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu an đầu năm mới.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ khai ấn, ban ấn tại Đền thờ Đức Thánh Trần.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại khuôn viên đền trong không khí trang nghiêm. Nghi thức khai ấn được thực hiện theo nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – vị danh tướng triều Trần có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Theo ông Nguyễn Bá Đạt, Phó Trưởng ban Quản lý đền, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng nghi thức cổ truyền. Ban tổ chức chuẩn bị gần 3.000 lá ấn để phục vụ nhu cầu xin ấn của người dân từ mùng 2 Tết đến rằm tháng Giêng. Mỗi lá ấn được đóng trên giấy vàng, mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mong cho năm mới bình an, thuận lợi.

Nhiều người dân cho biết việc dâng hương và xin ấn đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia với mong muốn tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc và cầu chúc cho học tập, công việc hanh thông.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp, lễ khai ấn Đức Thánh Trần vẫn được duy trì như hoạt động văn hóa trọng tâm đầu xuân, góp phần quảng bá giá trị lịch sử – văn hóa địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ở phố biển Quy Nhơn:

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 2.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 3.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 4.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 5.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 6.

Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn - Ảnh 7.

Tin liên quan

Nhiều người chen lấn xin lộc, cầu may sau lễ Khai ấn đền Trần

Nhiều người chen lấn xin lộc, cầu may sau lễ Khai ấn đền Trần

(NLĐO)- Dưới tiết trời giá lạnh, biển người vẫn tấp nập đổ về đền Trần (Nam Định) dự lễ Khai ấn, chen nhau xin ấn cầu tài lộc, may mắn

Bất ngờ hình ảnh trước giờ Khai ấn đền Trần

(NLĐO)- Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định), thế nhưng người dân, du khách về dự lễ không còn tấp nập như những năm trước

Công an Nam Định huy động 2.500 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần

(NLĐO)- Công an tỉnh Nam Định đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 vòng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự lễ Khai ấn đền Trần 2025

năm du lịch quốc gia văn hóa tâm linh anh hùng dân tộc đức thánh trần Hưng Đạo Đại Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo