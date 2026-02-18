Đông đảo người dân dự lễ khai ấn Đức Thánh Trần đầu năm tại Quy Nhơn

Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đền Thánh Sơn Hà; số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu an đầu năm mới.

Các đại biểu dự lễ khai ấn, ban ấn tại Đền thờ Đức Thánh Trần.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại khuôn viên đền trong không khí trang nghiêm. Nghi thức khai ấn được thực hiện theo nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – vị danh tướng triều Trần có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Theo ông Nguyễn Bá Đạt, Phó Trưởng ban Quản lý đền, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng nghi thức cổ truyền. Ban tổ chức chuẩn bị gần 3.000 lá ấn để phục vụ nhu cầu xin ấn của người dân từ mùng 2 Tết đến rằm tháng Giêng. Mỗi lá ấn được đóng trên giấy vàng, mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mong cho năm mới bình an, thuận lợi.

Nhiều người dân cho biết việc dâng hương và xin ấn đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia với mong muốn tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc và cầu chúc cho học tập, công việc hanh thông.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp, lễ khai ấn Đức Thánh Trần vẫn được duy trì như hoạt động văn hóa trọng tâm đầu xuân, góp phần quảng bá giá trị lịch sử – văn hóa địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ở phố biển Quy Nhơn:

