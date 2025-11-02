Clip: Ô tô phóng bạt mạng trên đường ở TP HCM, nhiều người khiếp vía

Ngày 2-11, mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe khách màu vàng và ô tô màu trắng bất chấp người tham gia giao thông, chen qua làn ngược chiều để cố vượt lên các xe đang lưu thông đi phía trước.

CLIP: Xe khách và xe ô tô cố tình vượt các xe phía trước bằng cách chạy sang làn ngược chiều

Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của 2 tài xế nói trên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và tìm ra danh tính tài xế để xử phạt thật nặng, bởi đây là hành vi vượt xe khác bất chấp đi ngược chiều rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng 30-10, trên đường ĐT747A (phường Tân Uyên, TP HCM) xe khách 60F-004... đã có hành vi vượt ẩu trong khi đường rất đông phương tiện tham gia giao thông.

Chiếc xe khách và xe ô tô chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm

Nhận được tin báo, đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP HCM đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế lên lập biên bản vi phạm.

Trước đó vài ngày, một tài xế chạy xe ô tô cũng vì "tiết kiệm thời gian" nên đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Dĩ An, TP HCM, sau đó người này đã bị CSGT mời lên làm việc, cam kết không tái phạm, đồng thời bị xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.



