Thời sự

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong 2 ngày đã có 7 trận động đất khu vực miền núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Ngày 22-4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái, cho biết từ khoảng 19 giờ ngày 21-4 đến 13 giờ ngày 22.4, Trung tâm đã xảy ra 7 trận động đất lớn nhỏ.

Trong đó, có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. 5 trận động đất còn lại xảy ra ở khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Nhà cửa của người dân Quảng Ngãi xuất hiện các vết nứt do động đất liên tiếp

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, cho biết các trận động đất được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng nhưng thực tế chủ yếu phân bố trên địa bàn Quảng Nam (cũ), không phải khu vực nội thành Đà Nẵng.

"Các trận động đất này liên quan vùng nguồn thuộc khu vực Quảng Nam (cũ), đặc biệt là Kon Plông lân cận và khu vực thủy điện Sông Tranh 2", ông Anh cho biết.

Lãnh đạo Viện nhận định hoạt động động đất trong khu vực chủ yếu ở mức nhỏ, trung bình đến yếu, rủi ro không cao.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. 

Phần lớn rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan việc tích nước hồ thủy điện làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy.

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

(NLĐO) - Chỉ trong vòng vài giờ, ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất

Người dân Thanh Hóa lại cảm nhận rung lắc từ động đất trong đêm

(NLĐO)- Người dân tại một số xã biên giới Thanh Hóa lại cảm nhận thấy rung lắc từ một trận động đất vừa xảy ra trong đêm trên đất Lào ở khu vực biên giới

Động đất bên Lào, nhiều người ở Thanh Hóa hoảng hốt khi thấy nhà cửa rung lắc

(NLĐO)- Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa sống gần khu vực biên giới với Lào hốt hoảng khi cảm nhận được nhà cửa rung lắc sau trận động đất xảy ra tối 12-11

