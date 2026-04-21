Chiều 21-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (gọi tắt là BQL) nhằm xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là Khu thương mại tự do (FTZ).

Tâm điểm của cuộc họp là những vướng mắc tại Khu FTZ số 4, khu vực được xác định có vai trò then chốt trong việc thí điểm mô hình thương mại tự do của Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, cho hay khu FTZ số 4 có tới 83,34 ha bị chồng lấn với một mỏ đất có trữ lượng khoảng 11 triệu m³.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa mỏ đất này vào khai thác trong vòng 2–3 năm để phục vụ các dự án đầu tư công, sau đó mới bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng FTZ. Tuy nhiên, ông Vũ Quang Hùng cho rằng phương án này không khả thi.

Lý giải rõ hơn, ông Vũ Quang Hùng nhấn mạnh, cơ chế thí điểm FTZ có thời hạn, đến năm 2028 phải sơ kết, đánh giá. Nếu mất 2–3 năm chỉ để khai thác đất, tiến độ triển khai FTZ sẽ bị chậm đáng kể, làm giảm cơ hội thu hút nhà đầu tư chiến lược. Hơn nữa, việc "múc đất đi rồi lại chở đất về" để san nền sau này không chỉ kéo dài thời gian mà còn gây lãng phí nguồn lực.

Trước các ý kiến trái chiều, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong phối hợp giữa các sở, ngành khi chỉ trao đổi qua văn bản mà thiếu đối thoại trực tiếp, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, đối với mỏ đất trên, không được đấu giá thương mại, mà phải ưu tiên phục vụ đầu tư công theo cơ chế đặc thù.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

Việc khai thác phải được tính toán đồng bộ với quy hoạch FTZ, chỉ khai thác đến cao độ nền phù hợp, sau đó bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tránh phát sinh chi phí và thời gian xử lý lại.

Chủ tịch cũng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trực tiếp chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án cụ thể, báo cáo kết quả trong thời gian ngắn.

FTZ số 4 là 1 trong 7 vị trí dự kiến đặt khu thương mại tự do Đà Nẵng, có diện tích khoảng 559 ha, nằm trên địa bàn xã Bà Nà. Hiện dự án này do Công ty CP Đầu tư Thanh Bình Phú Mỹ đề xuất làm chủ đầu tư, dự kiến khởi động giai đoạn 1 là 335ha/559 ha trước tháng 9-2026. Nhà đầu tư đang đề xuất triển khai giai đoạn 1 quy mô 335ha, còn 224 ha vướng đền bù giải tỏa nhiều, đề nghị đưa vào giai đoạn 2.

FTZ số 4 dự kiến đặt tại xã Bà Nà

Ngoài vấn đề trên, tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Hùng, cho biết thành phố đang triển khai 10 khu công nghiệp mới, song gặp nhiều khó khăn, nổi bật là thiếu dữ liệu địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000. Điển hình, dự án khu công nghiệp Điện Tiến, được định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược hiện mới có khoảng 20% dữ liệu địa hình, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.



Theo ông Vũ Quang Hùng, việc tiếp cận dữ liệu từ các sở, ngành còn chậm, kéo dài hàng tháng, trong khi yêu cầu tiến độ dự án tính theo ngày. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chấm dứt tư duy chờ đợi, nếu thiếu dữ liệu thì phải chủ động đo đạc, cập nhật mới, không phụ thuộc vào nguồn dữ liệu cũ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các khu công nghiệp và khu thương mại tự do là động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Vì vậy, mọi "điểm nghẽn" về thủ tục, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ giữa các sở, ngành, phải được xử lý dứt điểm, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.