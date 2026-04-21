HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do

B.Vân

(NLĐO) - Chủ tịch Đà Nẵng giao Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng xử lý dứt điểm việc mỏ đất nằm chồng lấn lên khu thương mại tự do

Chiều 21-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (gọi tắt là BQL) nhằm xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là Khu thương mại tự do (FTZ).

Tâm điểm của cuộc họp là những vướng mắc tại Khu FTZ số 4, khu vực được xác định có vai trò then chốt trong việc thí điểm mô hình thương mại tự do của Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, cho hay khu FTZ số 4 có tới 83,34 ha bị chồng lấn với một mỏ đất có trữ lượng khoảng 11 triệu m³.

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do - Ảnh 1.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa mỏ đất này vào khai thác trong vòng 2–3 năm để phục vụ các dự án đầu tư công, sau đó mới bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng FTZ. Tuy nhiên, ông Vũ Quang Hùng cho rằng phương án này không khả thi.

Lý giải rõ hơn, ông Vũ Quang Hùng nhấn mạnh, cơ chế thí điểm FTZ có thời hạn, đến năm 2028 phải sơ kết, đánh giá. Nếu mất 2–3 năm chỉ để khai thác đất, tiến độ triển khai FTZ sẽ bị chậm đáng kể, làm giảm cơ hội thu hút nhà đầu tư chiến lược. Hơn nữa, việc "múc đất đi rồi lại chở đất về" để san nền sau này không chỉ kéo dài thời gian mà còn gây lãng phí nguồn lực.

Trước các ý kiến trái chiều, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong phối hợp giữa các sở, ngành khi chỉ trao đổi qua văn bản mà thiếu đối thoại trực tiếp, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, đối với mỏ đất trên, không được đấu giá thương mại, mà phải ưu tiên phục vụ đầu tư công theo cơ chế đặc thù.

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

Việc khai thác phải được tính toán đồng bộ với quy hoạch FTZ, chỉ khai thác đến cao độ nền phù hợp, sau đó bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tránh phát sinh chi phí và thời gian xử lý lại.

Chủ tịch cũng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trực tiếp chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án cụ thể, báo cáo kết quả trong thời gian ngắn.

FTZ số 4 là 1 trong 7 vị trí dự kiến đặt khu thương mại tự do Đà Nẵng, có diện tích khoảng 559 ha, nằm trên địa bàn xã Bà Nà. Hiện dự án này do Công ty CP Đầu tư Thanh Bình Phú Mỹ đề xuất làm chủ đầu tư, dự kiến khởi động giai đoạn 1 là 335ha/559 ha trước tháng 9-2026. Nhà đầu tư đang đề xuất triển khai giai đoạn 1 quy mô 335ha, còn 224 ha vướng đền bù giải tỏa nhiều, đề nghị đưa vào giai đoạn 2.

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do - Ảnh 3.

FTZ số 4 dự kiến đặt tại xã Bà Nà

Ngoài vấn đề trên, tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Hùng, cho biết thành phố đang triển khai 10 khu công nghiệp mới, song gặp nhiều khó khăn, nổi bật là thiếu dữ liệu địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000. Điển hình, dự án khu công nghiệp Điện Tiến, được định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược hiện mới có khoảng 20% dữ liệu địa hình, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

Theo ông Vũ Quang Hùng, việc tiếp cận dữ liệu từ các sở, ngành còn chậm, kéo dài hàng tháng, trong khi yêu cầu tiến độ dự án tính theo ngày. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chấm dứt tư duy chờ đợi, nếu thiếu dữ liệu thì phải chủ động đo đạc, cập nhật mới, không phụ thuộc vào nguồn dữ liệu cũ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các khu công nghiệp và khu thương mại tự do là động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Vì vậy, mọi "điểm nghẽn" về thủ tục, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ giữa các sở, ngành, phải được xử lý dứt điểm, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Tin liên quan

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh

(NLĐO) - Đà Nẵng xác định chuyển đổi xanh là động lực then chốt để phát triển đô thị sinh thái, thông minh và bền vững

Khánh thành khu điều trị hàng trăm tỉ sau chỉ đạo "nóng" của tân Chủ tịch Đà Nẵng

(NLĐO) – Chưa đầy 1 tuần sau chỉ đạo quyết liệt của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khu điều trị hàng trăm tỉ đồng bị "treo" 3 năm sắp được khánh thành.

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo