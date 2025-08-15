HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Quán bún vỉa hè ở Huế bị kiểm tra vì có "xô nước thần kỳ" giúp rửa bát siêu nhanh

Quang Nhật

(NLĐO) - Quán bún vỉa hè ở Huế được gọi đùa là sở hữu "xô nước thần kỳ" khi rửa bát siêu nhanh, đã bị chính quyền phường kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáng 15-8, UBND phường Thuận Hoá, TP Huế đã kiểm tra một quán bún vỉa hè đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, đoạn cạnh cổng Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Quán bún được dân mạng châm biếm là có "xô nước thần kỳ" để rửa bát siêu nhanh.

Quán bún vỉa hè ở Huế bị kiểm tra vì có "xô nước thần kỳ" giúp rửa bát siêu nhanh- Ảnh 1.

Phường Thuận Hoá đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quán bún vỉa hè. Ảnh: UBND phường Thuận Hoá

Qua kiểm tra thực tế, UBND phường Thuận Hoá đã ghi nhận nhiều tồn tại ở quán bún vỉa hè này như dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; khu vực chế biến, bày bán chưa đảm bảo vệ sinh; dụng cụ chứa đựng thực phẩm còn bẩn; thiết bị, dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản; vẫn còn nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Quán bún vỉa hè ở Huế bị kiểm tra vì có "xô nước thần kỳ" giúp rửa bát siêu nhanh- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán, nhân viên quán bún có "xô nước thần kỳ" sau phản ánh về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: UBND phường Thuận Hoá.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Thuận Hoá đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một chồng tô xếp lên nhau, người phụ nữ chỉ mất vài giây để nhúng qua nước. Vì vậy, nhiều người gọi đùa quán này có "xô nước thần kỳ" để rửa chén, bát. Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, vào ngày 14-8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ở quán bún vỉa hè này rửa bát trong chớp nhoáng khiến người xem lo ngại đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo nội dung clip, một phụ nữ bán hàng cầm một chồng bát (khoảng 3-4 cái xếp chồng lên nhau) đựng đồ ăn thừa của khách rồi đi tới vị trí đặt 3 chiếc xô đựng nước rửa nằm trên vỉa hè. 

Sau khi đổ thức ăn thừa vào một chiếc xô màu xanh da trời, quăng nắm đũa vào chiếc xô màu xanh lá, người phụ nữ này nhúng nhanh chồng bát vào một xô màu đỏ đựng nước bên cạnh. 

Khi nhúng, chồng bát này không được gỡ ra, động tác nhúng chỉ mất vài giây, sau đó người phụ nữ mang tới khu vực bán bún, lấy giẻ lau qua và đặt lại vị trí bán. 

Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách rửa bát như vậy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người tiêu dùng.

Tin liên quan

Nhiều người nhiễm liên cầu lợn, bún Huế không còn giò heo?

Nhiều người nhiễm liên cầu lợn, bún Huế không còn giò heo?

(NLĐO) - Từ đầu năm đến nay, TP Huế phát hiện 38 trường hợp mắc liên cầu lợn

Tường trình của cán bộ ném tiền, lớn tiếng ở quán bún bò Đà Nẵng

(NLĐO) – Ông Đ.C.P – người ném tiền tung tóe ở quán bún bò Đà Nẵng, cho rằng quán bún đã đối xử không tốt với con mình (trẻ bị chậm nói) khi trả tiền thừa bằng nhiều tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng nhàu nát.

Danh tính cán bộ sở ở Đà Nẵng ném tiền, hăm dọa chủ quán bún bò

(NLĐO) - Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã xác định danh tính cán bộ thuộc sở ném tiền, la hét trong quán bún.

bún huế Bún bò huế Vệ sinh an toàn thực phẩm xô nước mất vệ sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo