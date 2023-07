Cả TP HCM chỉ có 10 đội quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm, riêng tại chợ đầu mối Bình Điền đã có 1 đội (Đội 10). Đội này trực hằng đêm ở chợ để thanh tra, kiểm tra và cảm quan, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý chợ kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.



Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết như vậy tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền, do Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tổ chức ngày 19-7.



Theo bà Phong Lan, tất cả sản phẩm vào chợ đầu mối Bình Điền được lực lượng chuyên môn kiểm tra cảm quan và kiểm tra giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ. Riêng đối với mặt hàng thịt heo còn truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu kiểm tra.

Tất cả thịt heo nhập chợ Bình Điền đều được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm

Kết quả thanh tra, kiểm tra thường xuyên cho thấy sản phẩm ở chợ Bình Điền bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chợ đầu mối Bình Điền có hơn 1.700 thương nhân kinh doanh tại 1.800 ô, vựa; cung ứng hơn 2.500 tấn nông lâm thủy hải sản, thực phẩm cho TP HCM và các địa phương Đông Tây Nam Bộ với giá trị giao dịch luân chuyển hàng hóa khoảng 150 - 200 tì đồng/ngày đêm.

Theo báo cáo của Ban Qản lý chợ đầu mối Bình Điền, 6 tháng đầu năm 2023, ban quản lý chợ đã kiểm tra ngoại quan, cảm quan với số lượng 1.600 mẫu đối với thủy sản, rau củ quả và thịt súc sản; lấy 460 mẫu kiểm tra nhanh các chỉ tiêu như hàn the, thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy trắng… tại chợ. Kết quả chưa phát hiện mẫu vi phạm.

Ban quản lý chợ cũng phối hợp cùng Đội 10 tổ chức lấy 520 mẫu (126 mẫu thịt gia súc, 177 mẫu thủy hải sản, 217 mẫu rau củ quả và trái cây) kiểm tra định lượng các chỉ tiêu như chất kháng sinh cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại phòng thí nghiệm. Kết quả, tất cả các mẫu đều đạt.

Tuy nhiên, ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, cho biết mỗi đêm có trên 2.500 tấn hàng hóa nhập chợ. Trong khi đó, nhân lực thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn mỏng, năng lực kiểm tra còn hạn chế, chưa thể kiểm tra hết 100% lượng hàng hoá mà chỉ kiểm tra ngẫu nhiên và nghi vấn, đặc biệt là một số mặt hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm.

Ông Phan Thành Tân (thứ 4 từ trái qua) tặng hoa cho các khách mời tại hội nghị

Ông Tân đề xuất các cơ quan chuyên ngành TP HCM phối hợp các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các địa phương có nguồn thực phẩm cung ứng vào TP HCM.

Song song đó, kiến nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, UBND Quận 8, UBND Huyện Bình Chánh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát trên đường Quản Trọng Linh vào chợ Bình Điền và đường Nguyễn Văn Linh.