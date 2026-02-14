HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Sau va chạm, xe tải cán nạn nhân tử vong trong lúc bỏ chạy

Cao Nguyên

(NLĐO) – Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy sau va chạm, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường và để cán lên nạn nhân tử vong

Ngày 14-2, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Xe tải cán nạn nhân tại Đắk Lắk: Tài xế bỏ chạy Sau va chạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Sau va chạm, tài xế xe tải  bỏ chạy và cán lên đầu nạn nhân

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-2 tại Km 1765+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47 B3 - 076.20 do anh H.M.Đ. (SN 1994, ngụ phường Tân An) điều khiển theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy và xe tải mang BKS: 81C-255.35 (chưa rõ người điều khiển) đi cùng chiều va chạm. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy trong lúc xe tải đang tấp vào lề đường thì xảy ra va chạm với xe máy.

Sau va chạm, anh Đ. té xuống đường bất tỉnh, phần đầu nằm dưới gầm xe.

Chỉ vài giây sau, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường và để bánh sau của xe cán lên đầu nạn nhân.

Vụ việc khiến anh Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đã xác minh được vị trí cất giấu xe tải và triệu tập tài xế để làm việc.

CLIP: Sau tai nạn, tài xế lái xe tải cán lên đầu nạn nhân trong lúc bỏ chạy

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

(NLĐO) – Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

CLIP: Xe tải rời khỏi hiện trường sau khi tông xe máy khiến 2 người thương vong

(NLĐO) - Xe tải tông vào xe máy trên Quốc lộ 14 khiến 2 người thương vong rồi rời khỏi hiện trường, cách khoảng 1 km.

Tìm thấy người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường

(NLĐO) - Người phụ nữ gây tai nạn khai rằng vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối sẽ không bị ai phát hiện nên đã bỏ mặc nạn nhân.

tai nạn giao thông camera an ninh tài xế xe tải tài xế bỏ chạy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo