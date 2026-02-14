Ngày 14-2, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Sau va chạm, tài xế xe tải bỏ chạy và cán lên đầu nạn nhân

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-2 tại Km 1765+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47 B3 - 076.20 do anh H.M.Đ. (SN 1994, ngụ phường Tân An) điều khiển theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy và xe tải mang BKS: 81C-255.35 (chưa rõ người điều khiển) đi cùng chiều va chạm. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy trong lúc xe tải đang tấp vào lề đường thì xảy ra va chạm với xe máy.

Sau va chạm, anh Đ. té xuống đường bất tỉnh, phần đầu nằm dưới gầm xe.

Chỉ vài giây sau, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường và để bánh sau của xe cán lên đầu nạn nhân.

Vụ việc khiến anh Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đã xác minh được vị trí cất giấu xe tải và triệu tập tài xế để làm việc.