Clip thanh niên "biểu diễn" nằm trên yên xe ở TPHCM

CLIP: Nam thanh niên "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây, phường Bình Trưng.

Ngày 13-11, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) đang xác minh video nam thanh niên "núp gió" biểu diễn trên đường.

Thanh niên nằm trên yên xe máy biển số tỉnh Đồng Nai.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một thanh niên đang "biểu diễn" tư thế nằm trên yên xe máy (biển số tỉnh Đồng Nai) đang chạy, duỗi thẳng chân ra phía sau.

Sau đó, người này đổi thư thế, ngồi về phía sau, chân gác về phía trước, đầu trườn về phía trước theo tư thế "núp gió".

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Dây, phường Bình Trưng.

Người tự nhận đã quay clip trên cho biết vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng 12-11.