Số người vi phạm giao thông ở TP HCM trong 1 tháng qua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Số người vi phạm giao thông ở TP HCM trong 1 tháng qua

Đông Hoa

(NLĐO) - Trong 1 tháng, lực lượng CSGT TP HCM đã xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TPHCM, có 659 người đã bị lực lượng CSGT TP HCM lập biên bản xử lý lỗi "vượt đèn đỏ" trong 1 tháng qua.

img

Lực lượng CSGT TP HCM xử lý một trường hợp vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Văn Bá.

Đây là kết quả trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở TP HCM.

Cũng đợt cao điểm trên, lực lượng PC08 đã lập biên bản xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm. Cụ thể, số lượng đáng kể là 15.700 người đã uống rượu bia khi lái xe; đi ngược chiều là 685 trường hợp; ma túy là 64 người;...

Đại diện PC08 tiếp tục công tác xử lý vi phạm giao thông chứ không "hạ nhiệt", đồng thời nhấn mạnh sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Dù vậy, theo phản ánh người dân, thời gian gần đây, nhiều đèn tín hiệu giao thông bị lỗi khiến người dân vô tình vượt đèn đỏ.

Vào chiều 31-10 tại giao lộ đường 3 Tháng 2 và Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng), có nhiều xe máy chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển qua màu xanh, song chưa đến 3 giây thì đèn đã về màu đỏ. Điều này khiến một số xe không chú ý đã vô tình vượt đèn đỏ.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, với lỗi vượt đèn đỏ, tài xế xe máy sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, với tài xế ô tô thì phạt từ 18-20 triệu đồng. Người lái xe vượt đèn đỏ còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu xe máy gây tai nạn thì phạt tiền 10-14 triệu và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Ô tô gây tai nạn thì phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Luật sư Phùng Huyền cho hay vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Đồng thời làm tăng khả năng ùn tắc và gây ảnh hưởng đến người khác.


Tin liên quan

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

(NLĐO) - Cô gái đặt phòng khách sạn qua app Agoda 3 ngày nhưng do mưa bão nên đến trễ. Đến nơi, cô gái bị từ chối nhận phòng.

Nữ tài xế vượt đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người ở TP HCM

(NLĐO) - Thay vì chờ chuyển sang đèn xanh mới được đi, người phụ nữ đã vượt đèn đỏ khi còn hơn 10 giây trước sự ngỡ ngàng của nhiều người

Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI

(NLĐO) - Số vụ vi phạm giao thông ở TP HCM giảm đáng kể sau khi triển khai hệ thống camera AI.

vi phạm pháp luật vi phạm giao thông tai nạn giao thông hành vi vi phạm xử lý vi phạm uống rượu bia vượt đèn đỏ xử lý vi phạm giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo