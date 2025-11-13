Số người vi phạm giao thông ở TP HCM trong 1 tháng qua

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TPHCM, có 659 người đã bị lực lượng CSGT TP HCM lập biên bản xử lý lỗi "vượt đèn đỏ" trong 1 tháng qua.

Lực lượng CSGT TP HCM xử lý một trường hợp vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Văn Bá.

Đây là kết quả trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở TP HCM.

Cũng đợt cao điểm trên, lực lượng PC08 đã lập biên bản xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm. Cụ thể, số lượng đáng kể là 15.700 người đã uống rượu bia khi lái xe; đi ngược chiều là 685 trường hợp; ma túy là 64 người;...

Đại diện PC08 tiếp tục công tác xử lý vi phạm giao thông chứ không "hạ nhiệt", đồng thời nhấn mạnh sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Dù vậy, theo phản ánh người dân, thời gian gần đây, nhiều đèn tín hiệu giao thông bị lỗi khiến người dân vô tình vượt đèn đỏ.

Vào chiều 31-10 tại giao lộ đường 3 Tháng 2 và Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng), có nhiều xe máy chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển qua màu xanh, song chưa đến 3 giây thì đèn đã về màu đỏ. Điều này khiến một số xe không chú ý đã vô tình vượt đèn đỏ.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, với lỗi vượt đèn đỏ, tài xế xe máy sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, với tài xế ô tô thì phạt từ 18-20 triệu đồng. Người lái xe vượt đèn đỏ còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu xe máy gây tai nạn thì phạt tiền 10-14 triệu và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Ô tô gây tai nạn thì phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Luật sư Phùng Huyền cho hay vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Đồng thời làm tăng khả năng ùn tắc và gây ảnh hưởng đến người khác.



