Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Bạn đọc đề xuất phải xử lý thật nặng!

Vụ việc nhóm đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền của du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Nhiều bạn đọc của Báo Người Lao Động đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi táo tợn của băng nhóm này, đồng thời hoan nghênh tinh thần phá án nhanh chóng của lực lượng công an.

CLIP: Người phụ nữ (áo đỏ) bị nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp. Nguồn: MXH

Bạn đọc duong**@gmail.com bình luận: "Tôi đếm được nhóm này có từ 23-24 người. Với số lượng đông như thế này mà dàn cảnh thì không nạn nhân nào có thể thoát được. Cần lực lượng chức năng vào cuộc để chặn đứng hình thức lan ra các địa điểm du lịch khác.

Còn bạn đọc có số điện thoại 0913193*** thì đề nghị: "Cơ quan công an xử lý bọn này thật nghiêm nhằm ngăn ngừa những phần tử ăn không ngồi rồi chuyên đi móc túi, cướp giật ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương".

Tương tự, bạn đọc maiph**@gmail.com nêu ý kiến: "Băng nhóm này không xử nặng thì ra trại rồi đâu cũng vào đấy, nhiều khi còn manh động, tinh vi hơn nữa".

Bạn đọc phuon**@gmail.com cho rằng "băng nhóm này phải cho "xé lịch" nhiều mới biết sợ, chứ nhẹ tay là chưa tởn đâu".

Trong khi đó, bạn đọc hongh**@gmail.com viết: "Thời nào rồi mà còn đi cướp giật công khai, coi thường luật pháp như vậy. Bắt hết cho xã hội trong sạch".

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Một số độc giả đề nghị cơ quan chức năng truy bắt toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm. Bạn đọc 0703112*** đề xuất: "Phải bắt hết cho bằng được cả một băng nhóm hơn 20 tên và phải xử hình sự thật sự nặng, xử lưu động công khai, không ân xá thì bọn này mới sợ".

Các đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản bị bắt giữ

Bạn đọc nguoi**@zalo.vn nêu: "Phạt quá nhẹ nên chúng đâu ngán, cần tăng nặng nghiêm minh may ra bọn chúng mới chùn tay".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nhắc nhở người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Bạn đọc nguoi**@zalo.vn gửi lời khuyên: "Vào nơi đông người như viếng cảnh chùa hay khu vui chơi mà đeo vàng như bà chủ tiệm bán vàng bạc đá quý thì chỉ làm cho tính mạng mình không an toàn thôi".

Như đã thông tin, Công an TP Cần Thơ đã bắt 5 đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ. Trong đó, Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay. Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách. Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.



