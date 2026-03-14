Pháp luật

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Công an đã bắt nhiều nghi phạm

CA LINH

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm cướp giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Sáng 14-3, Công an TP Cần Thơ cho biết đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an xã An Ninh khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp: Công an Cần Thơ bắt nhiều nghi phạm - Ảnh 1.

Các đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản bị bắt giữ

Những ngày qua, đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận vụ việc một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp gây xôn xao dư luận. Hình ảnh trong clip cho thấy một nữ du khách bị một nhóm người vây kín, dàn cảnh cướp giật. Nạn nhân thất thần vì mất tài sản, không xác định được thủ phạm.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ một đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản. Qua công tác truy xét, đến ngày 13-3, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp: Công an Cần Thơ bắt nhiều nghi phạm - Ảnh 2.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp lấy lời khai đối với một số đối tượng có liên quan

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Clip được lan truyền trên mạng xã hội về dàn cảnh cướp tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp

Hai thanh niên trộm vật tư trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang đi bán phế liệu

Hai thanh niên trộm vật tư trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang đi bán phế liệu

(NLĐO) - Công an xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang làm rõ nhóm thanh thiếu niên trộm vật tư phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, thu giữ hàng tấn tang vật.

Hé lộ đường đi của heo bệnh vào lò mổ ở Cần Thơ

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ tiếp tục khởi tố 2 bị can liên quan vụ tiêu thụ heo nhiễm dịch tả châu Phi tại cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ.

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh của Báo Người Lao Động liên quan hồ Búng Xáng

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân An, TP Cần Thơ chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm bảo vệ môi trường tại hồ Búng Xáng.

