CLIP: Thót tim cảnh tài xế xe tải cố tình tông gãy cần chắn đường sắt

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho hay mục đích của thành phố là kiểm soát khách đoàn và những người đến Hội An tham quan thực thụ. Người dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng đến phố cổ Hội An không bắt buộc phải mua vé.