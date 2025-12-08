CLIP: Tông vào xe bồn đang tưới cây, người đàn ông tử vong

Ngày 8-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút chiều hôm qua (7-12), anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81K6-40.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

CLIP: Camera ghi lại vụ tai nạn

Khi đến Km1583+600, thuộc thôn 1, xã Chư Păh thì xe máy do anh N.T.T điều khiển đã tông vào đuôi xe bồn BKS 81A-004.xx do anh N.V.T (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển, đang di chuyển chậm để tưới cây xanh tại dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn khiến anh N.T.T. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ có liên quan, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện.