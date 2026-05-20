HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh được xác định có liên quan đến chuyên án ma tuý do Công an TPHCM triệt phá

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Đường dây ma túy quy mô lớn này được triệt phá nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn. 

Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét.

Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh - Ảnh 2.

Diễn viên Sơn Ngọc Minh

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 426A, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bán đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04, cho biết chuyên án được thực hiện theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây”, truy vết đến cùng các mối quan hệ liên quan, làm rõ từng mắt xích cung cấp và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có hai người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai được xác định có liên quan đến chuyên án và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công an TPHCM khẳng định việc xử lý các đối tượng, kể cả người nổi tiếng, thể hiện quan điểm nhất quán là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định.

Tin liên quan

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, khởi tố một chủ hộ kinh doanh

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, khởi tố một chủ hộ kinh doanh

(NLĐO) - Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại 3 tuyến đường và khởi tố một chủ hộ kinh doanh

Công an TPHCM vạch trần mánh khóe của "tập đoàn" buôn lậu vàng 9999

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa bắt 2 người trong đường dây buôn lậu vàng 9999, vạch trần mánh khóe cực tinh vi nhằm xoá dấu vết

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long và kêu gọi những người liên quan hợp tác điều tra

ca sĩ Long Nhật Long Nhật Sơn Ngọc Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo