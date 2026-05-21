CLIP: Công an TPHCM bắt người nuôi 3 con chim công lục quý hiếm

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam ông Nguyễn Thế Cường (SN 1977) để điều tra tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện Công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã tại nhà ông Cường.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt người nuôi 3 con công lục quý hiếm

Lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt, gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; 3 cá thể chim công màu xanh; 1 cá thể chim công màu trắng; 1 cá thể gà lôi hông tía; 1 cá thể chim trĩ.

Trong đó, kết quả giám định xác định: 3 cá thể công lục, tên khoa học là Pavo muticus, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB cần được ưu tiên bảo vệ, quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.

Công lục là loài quý hiếm, nguy cấp, không được nuôi nhốt

Mặc dù, các cá thể công do ông Cường mua từ đầu năm 2021 và cung cấp được biên bản kiểm tra lâm sản và bảng kê lâm sản của cơ quan kiểm lâm, nhưng ông Cường không khai báo với Cơ quan Kiểm lâm TPHCM.

Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực nâng loài Công lục là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB nhưng ông Cường vẫn tiếp tục nuôi, nhốt cho đến khi bị phát hiện.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên; xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Thực hiện cao điểm ra quân 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, từ ngày 1-5 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã tăng cường phối hợp với các đơn vị, công an địa phương tổng kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học.

Qua đó đã phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn; tuyên truyền pháp luật về đa dạng sinh học để nhiều người dân tự nguyện giao nộp số động vật đang nuôi nhốt trái phép cho cơ quan Kiểm lâm cứu hộ theo quy định và yêu cầu gỡ nhiều bài đăng liên quan đến việc săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên không gian mạng.