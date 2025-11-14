Ngày 14-11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo đen lấy trộm xe máy dựng bên đường Lê Quý Đôn, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Camera an ninh của một quán nước đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Clip: Trộm xe máy trong 3 giây ở Khánh Hòa

Cụ thể, lúc 18 giờ 23 phút ngày 13-11, chiếc xe được một phụ nữ dựng ven đường để vào quán mua đồ. Chỉ trong 3 giây, người đàn ông từ bên kia đường đã tiếp cận chiếc xe, nổ máy và phóng đi.

Người phụ nữ vẫn bình thản mua hàng, không hay biết việc mình bị trộm xe máy. Chiếc xe máy bị trộm hiệu SH, khá đắt tiền.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Diên Khánh cho biết đã tiếp nhận thông tin trên và đang làm rõ vụ việc.