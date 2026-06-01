CLIP: Trung tâm TP Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn

Chiều tối 1-6, mưa lớn trút xuống các phường Long Bình, Long Hưng, Trấn Biên, Phước Tân (TP Đồng Nai) khiến nước từ các khu dân cư tràn ra đường. Do hệ thống thoát nước bị rác bít kín nên không thoát kịp, gây ngập nhiều nơi.

CLIP ngập sâu trên Quốc lộ 51, TP Đồng Nai

Tại Cổng 11 đoạn giao đường Bùi Văn Hòa và Quốc lộ 51 (phường Long Hưng), nước ngập hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ.

Thời điểm này, công nhân tan ca tại các khu công nghiệp khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Nhiều tài xế không dám đi qua đoạn ngập sâu dài gần 200 m trên Quốc lộ 51, làm dòng xe ùn ứ kéo dài.

Xe cộ bì bõm dưới nước trên đường Bùi Văn Hòa và Quốc lộ 51

Để khắc phục những điểm ngập của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND phường Long Hưng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu giải pháp, đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý tình trạng ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 51, đường Bùi Văn Hòa.