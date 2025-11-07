Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu

Trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, từ khoảng 17 giờ ngày 7-11, triều cường bắt đầu dâng cao. Tại nhiều đoạn đường trũng thấp và ngõ hẻm, nước ngập khuất cả bánh xe.

Triều cường gây ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn

Để bảo đảm an toàn cho người đi đường, nhiều người dân đã chủ động kê ghế, đặt vật dụng làm dấu cảnh báo những chỗ ngập sâu. Hàng loạt phương tiện - từ xe tải, ô tô đến xe máy - chết máy giữa dòng nước.

Một số người dân sinh sống trên tuyến đường Trần Xuân Soạn cho biết triều cường chiều 7-11 cao hơn hẳn hôm trước, nước rút cũng chậm hơn. Từ 19 giờ, nước mới bắt đầu rút.

Hàng quán buôn bán ế ẩm

Xe tải chết máy trên đường Trần Xuân Soạn

Taxi cũng chết máy

Người dân mệt mỏi dắt bộ vì xe máy không thể chạy

Người dân hỗ trợ đẩy xe chết máy đến tiệm sửa giữa dòng nước ngập

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM. Tại hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng nước đục ngầu tràn vào nhà dân. Mỗi khi xe chạy qua, từng đợt sóng lại tràn vào hai bên nhà.

Dòng nước đục ngầu, ngập đầu gối người lớn ở hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Người dân chật vật di chuyển vì nước ngập

Căn nhà của bà Nguyễn Thu Vân bị nước tràn vào

Bà Nguyễn Thu Vân, người dân sống trong hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cho biết: "Đến giờ triều cường là cả xóm chỉ biết kê đồ, kê sạp tránh nước, không làm gì được".

Nước từ kênh Thanh Đa tràn ngược vào các hẻm, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Do nằm sát kênh Thanh Đa, khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh ngập nặng mỗi khi triều cường. Nước từ kênh tràn ngược vào hẻm, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải dùng ván gỗ, bao cát chắn tạm trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào.

Ngoài ra, tứ chiều đến tối 7-11, nhiều tuyến khác như Đường số 41, Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng), ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận và đường Phú Thuận (phường Phú Thuận) cũng ngập nước. Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, gây nên cảnh ùn ứ cục bộ kéo dài.

Ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận ngập nước giờ tan tầm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn

Đường Nguyễn Thị Thập lênh láng nước

Người dân di chuyển qua đoạn ngập nước trên đường Phú Thuận

Đường số 41 cũng ngập từ chiều

Triều cường dâng cao những ngày qua tiếp tục gây áp lực đối với hệ thống thoát nước của TP HCM, nhất là ở các khu vực trũng thấp, ven kênh rạch.