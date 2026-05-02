CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Gần 300 người tham gia hoạt động đi bộ 5 km trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Ngày 2-5, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức hoạt động đi bộ “Bước chân xanh - Son Tra Walking Day 2026” tại bán đảo Sơn Trà.

Trải nghiệm đi bộ trên đỉnh núi Sơn Trà vào sáng sớm

Trải nghiệm đi bộ trên đỉnh núi Sơn Trà vào sáng sớm

Lộ trình sân bay trực thăng – đỉnh Bàn Cờ là cung đường yêu thích của nhiều người

Lộ trình sân bay trực thăng – đỉnh Bàn Cờ là cung đường yêu thích của nhiều người

Chương trình diễn ra từ 6 giờ đến 9 giờ 30 ngày 2-5 tại khu vực sân bay trực thăng, bán đảo Sơn Trà, với cự ly 5 km theo lộ trình sân bay trực thăng – đỉnh Bàn Cờ – sân bay trực thăng.

Hoạt động thu hút gần 300 người tham gia, chia thành khoảng 100 nhóm. Các nhóm không chỉ đi bộ mà còn tham gia các minigame gắn với thông điệp bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Đáng chú ý, ban tổ chức khuyến khích người tham gia mang theo chai, bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và không xả rác trong suốt hành trình.

CLIP: Bước chân xanh - Son Tra Walking Day 2026” tại bán đảo Sơn Trà năm 2026

Nụ cười rạng rỡ của các VĐV sau khi chinh phục cung đường trekking trên đỉnh Sơn Trà
Bên cạnh hoạt động trekking, ban quản lý cũng tổ chức nhiều mini game, đồng thời khuyến khích VĐV hạn chế rác thải nhựa
CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà - Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của các VĐV sau khi chinh phục cung đường trekking trên đỉnh Sơn Trà

CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà - Ảnh 6.

CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà - Ảnh 7.

Bên cạnh hoạt động trekking, ban quản lý cũng tổ chức nhiều mini game, đồng thời khuyến khích VĐV hạn chế rác thải nhựa

Trên tuyến di chuyển, các điểm tiếp nước và cung cấp thức ăn nhẹ được bố trí tại khu vực đỉnh Bàn Cờ để hỗ trợ người tham gia hoàn thành hành trình.

Kết thúc hoạt động, ban tổ chức trao các giải thưởng gồm: Giải Truyền Cảm Hứng, Giải Tên Nhóm Ấn Tượng và Giải Đồng Phục Nổi Bật.

Theo ban tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường gắn kết giữa người dân, du khách và lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà là “ngôi nhà xanh” của Đà Nẵng.

Tin liên quan

Ngày 1-5, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ phương tiện

Du khách phớt lờ khuyến cáo không cho khỉ ăn ở Sơn Trà

Dù đã triển khai nhiều giải pháp, việc cho khỉ ăn tại Bán đảo Sơn Trà vẫn chưa chấm dứt

Ngọn hải đăng trăm tuổi trở thành biểu tượng nhận diện Sơn Trà

Phường Sơn Trà, Đà Nẵng công bố bộ nhận diện mới, lấy cảm hứng từ hải đăng trăm tuổi và bán đảo Sơn Trà, khắc họa bản sắc địa phương với rừng và biển.

Đà Nẵng bảo vệ môi trường bán đảo Sơn Trà du lịch Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo