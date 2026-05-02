CLIP: Từ sân bay trực thăng lên đỉnh Bàn Cờ, gần 300 người đi bộ vì Sơn Trà

Ngày 2-5, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức hoạt động đi bộ “Bước chân xanh - Son Tra Walking Day 2026” tại bán đảo Sơn Trà.

Trải nghiệm đi bộ trên đỉnh núi Sơn Trà vào sáng sớm

Lộ trình sân bay trực thăng – đỉnh Bàn Cờ là cung đường yêu thích của nhiều người

Chương trình diễn ra từ 6 giờ đến 9 giờ 30 ngày 2-5 tại khu vực sân bay trực thăng, bán đảo Sơn Trà, với cự ly 5 km theo lộ trình sân bay trực thăng – đỉnh Bàn Cờ – sân bay trực thăng.

Hoạt động thu hút gần 300 người tham gia, chia thành khoảng 100 nhóm. Các nhóm không chỉ đi bộ mà còn tham gia các minigame gắn với thông điệp bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Đáng chú ý, ban tổ chức khuyến khích người tham gia mang theo chai, bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và không xả rác trong suốt hành trình.

Nụ cười rạng rỡ của các VĐV sau khi chinh phục cung đường trekking trên đỉnh Sơn Trà

Bên cạnh hoạt động trekking, ban quản lý cũng tổ chức nhiều mini game, đồng thời khuyến khích VĐV hạn chế rác thải nhựa

Trên tuyến di chuyển, các điểm tiếp nước và cung cấp thức ăn nhẹ được bố trí tại khu vực đỉnh Bàn Cờ để hỗ trợ người tham gia hoàn thành hành trình.

Kết thúc hoạt động, ban tổ chức trao các giải thưởng gồm: Giải Truyền Cảm Hứng, Giải Tên Nhóm Ấn Tượng và Giải Đồng Phục Nổi Bật.

Theo ban tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường gắn kết giữa người dân, du khách và lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà là “ngôi nhà xanh” của Đà Nẵng.