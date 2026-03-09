Ngày 9-3, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện phường và công bố dự án “Sơn Trà 102”.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết Sơn Trà là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, nằm ở chân bán đảo Sơn Trà với sự hội tụ của núi, rừng, sông và biển.

Logo mới của Sơn Trà với slogan ấn tượng "Cộng đồng hạnh phúc"

Theo đó, địa phương có hệ sinh thái đa dạng với rừng nguyên sinh, bãi biển đẹp cùng nhiều công trình mang tính biểu tượng như trạm radar và hải đăng Sơn Trà, góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của khu vực.

Ông Vui cho hay việc xây dựng bộ nhận diện nhằm xác lập hình ảnh thống nhất, khẳng định bản sắc riêng và lan tỏa các giá trị đặc trưng của địa phương. Bộ nhận diện được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống và kết hợp yếu tố hiện đại, hướng đến nâng cao hình ảnh và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý, quảng bá và phát triển địa phương.

Biểu trưng (logo) phường Sơn Trà được thiết kế theo bố cục hình khối cách điệu dạng hình thoi, thể hiện hình ảnh địa phương vươn mình ra biển lớn, năng động và hướng tới phát triển bền vững. Hai tông màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương tượng trưng cho rừng và biển, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống con người.

Tọa đàm công bố dự án "Sơn Trà 102" giữa lãnh đạo phường Sơn Trà và các khách mời là chuyên gia, nhà nghiên cứu

Đáng chú ý, khẩu hiệu “Cộng đồng hạnh phúc” được chọn làm thông điệp cốt lõi, hướng đến xây dựng Sơn Trà trở thành nơi đáng sống, nơi người dân được sống trong môi trường bình yên, thân thiện và gắn kết.

Cùng với việc ra mắt bộ nhận diện, phường Sơn Trà cũng công bố dự án “Sơn Trà 102”. Dự án nhằm bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa và lan tỏa các giá trị tiêu biểu của vùng đất Sơn Trà thông qua việc tuyển chọn, giới thiệu các địa danh, hiện vật, câu chuyện và dấu ấn đặc trưng của địa phương.

Qua đó, dự án góp phần kết nối tri thức và ký ức cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị địa phương trong mỗi người dân.

Tại buổi lễ, UBND phường Sơn Trà đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đồng hành tham gia dự án với một số đơn vị như Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – Trung tâm Phát hành sách Đà Nẵng và Thư viện Đà Nẵng.