Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

Ghi nhận thực tế sáng cùng ngày, tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra ùn ứ cục bộ trong nhiều khung giờ, đặc biệt tại khu vực chân bán đảo và đường lên đỉnh Bàn Cờ.

Hàng loạt ô tô con và xe khách xếp hàng dài, di chuyển chậm từng đoạn. Phần lớn phương tiện là xe cá nhân mang biển kiểm soát các tỉnh, thành ngoài địa phương, chủ yếu từ khu vực phía Bắc.

Tại khu vực chân bán đảo, lượng khách tập trung đông ở các điểm tham quan, dịch vụ như bến thủy nội địa Đà Nẵng và khu vực bảo tàng Đồng Đình.

Đường lên bán đảo Sơn Trà đông nghẹt

Ô tô con chen chúc, ảnh chụp trưa 1-5

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách đến thành phố dịp này tăng mạnh, trong đó các điểm như bãi biển và bán đảo Sơn Trà là những nơi thu hút đông du khách.

Theo ông Vũ, xu hướng du khách sử dụng ô tô cá nhân gia tăng trong kỳ nghỉ lễ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ trên tuyến đường lên bán đảo vào buổi sáng 1-5.

Ô tô đậu kín hai bên đường vào quán cà phê Sơn Trà Marina, nằm ở chân bán đảo

Trưa cùng ngày, nhiều phương tiện vẫn ùn ùn kéo lên bán đảo

"Ban Quản lý đã kịp thời thông tin, phối hợp với lực lượng công an địa phương để điều tiết, hướng dẫn giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc trong thời gian ngắn" - ông Vũ cho hay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn cùng các chương trình kích cầu, lượng khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 năm 2026 dự kiến tăng so với cùng kỳ năm trước.

Khách tham quan dừng xe ven đường, chụp lại cảnh đẹp

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường, giải quyết tình trạng ùn ứ

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 25-4 đến 3-5 ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 60-65%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 75-80%.

Về đường hàng không, trong 9 ngày cao điểm (từ 25-4 đến 3-5), tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025, với tần suất trung bình khoảng 162 chuyến/ngày.



Cảnh ùn tắc đường lên bán đảo Sơn Trà sáng 1-5. Clip: Phan Minh Hải

Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận sức hút của điểm đến này. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4-2026; trong khi Agoda xếp Đà Nẵng vào nhóm địa phương có lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất dịp lễ.



