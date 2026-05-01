Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 1-5, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ phương tiện

Ghi nhận thực tế sáng cùng ngày, tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra ùn ứ cục bộ trong nhiều khung giờ, đặc biệt tại khu vực chân bán đảo và đường lên đỉnh Bàn Cờ.

Hàng loạt ô tô con và xe khách xếp hàng dài, di chuyển chậm từng đoạn. Phần lớn phương tiện là xe cá nhân mang biển kiểm soát các tỉnh, thành ngoài địa phương, chủ yếu từ khu vực phía Bắc.

Tại khu vực chân bán đảo, lượng khách tập trung đông ở các điểm tham quan, dịch vụ như bến thủy nội địa Đà Nẵng và khu vực bảo tàng Đồng Đình.

Đường lên bán đảo Sơn Trà đông nghẹt

Ô tô con chen chúc, ảnh chụp trưa 1-5

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách đến thành phố dịp này tăng mạnh, trong đó các điểm như bãi biển và bán đảo Sơn Trà là những nơi thu hút đông du khách. 

Theo ông Vũ, xu hướng du khách sử dụng ô tô cá nhân gia tăng trong kỳ nghỉ lễ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ trên tuyến đường lên bán đảo vào buổi sáng 1-5.

Ô tô đậu kín hai bên đường vào quán cà phê Sơn Trà Marina, nằm ở chân bán đảo

Trưa cùng ngày, nhiều phương tiện vẫn ùn ùn kéo lên bán đảo

"Ban Quản lý đã kịp thời thông tin, phối hợp với lực lượng công an địa phương để điều tiết, hướng dẫn giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc trong thời gian ngắn" - ông Vũ cho hay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn cùng các chương trình kích cầu, lượng khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 năm 2026 dự kiến tăng so với cùng kỳ năm trước.

Khách tham quan dừng xe ven đường, chụp lại cảnh đẹp

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường, giải quyết tình trạng ùn ứ

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 25-4 đến 3-5 ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 60-65%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 75-80%.

Về đường hàng không, trong 9 ngày cao điểm (từ 25-4 đến 3-5), tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025, với tần suất trung bình khoảng 162 chuyến/ngày.

Cảnh ùn tắc đường lên bán đảo Sơn Trà sáng 1-5. Clip: Phan Minh Hải

Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận sức hút của điểm đến này. Theo Booking.com, Đà Nẵng dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4-2026; trong khi Agoda xếp Đà Nẵng vào nhóm địa phương có lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất dịp lễ.


Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

(NLĐO) - Chiều 30-4, người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh đông nghịt trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Bắt "nóng" thanh niên cướp tài sản người đi đường ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Từ TP Huế vào Đà Nẵng xin việc nhưng không có tiền tiêu xài, nam thanh niên thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường và du khách.

CLIP: Cứu hộ biển Đà Nẵng so tài cùng lực lượng quốc tế

(NLĐO) – 14 đội trong và ngoài nước tranh tài 15 nội dung tại Hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026, quy tụ lực lượng cứu hộ cứu nạn hàng đầu thế giới.

nghỉ lễ Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo