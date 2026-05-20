Thời sự

CLIP: Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Lực lượng chức năng đến khảo sát

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Ước tính tổng số lượng chim tại vườn chim Hai Chìa ở Vĩnh Long khoảng 2.000 con chim, trong đó loài cò ốc khoảng 1.000 con.

Sáng 20-5, lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long gồm: lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học, UBND xã Trà Côn, Công an xã Trà Côn… đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Chìa (còn gọi là ông Hai Chìa, 80 tuổi; ngụ xã Trà Côn) liên quan vườn chim của ông đang "kêu cứu".

CLIP: Lực lượng chức năng làm việc với ông Hai Chìa về vườn chim

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vườn chim của ông Hai Chìa có tổng diện tích khoảng 2,6 ha. Khoảng năm 2006, ông Chìa phát hiện một đàn chim vạc với số lượng vài chục cá thể đến cư trú trong khu vườn.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Hai Chìa để nắm tình hình về vườn chim

Nhận thấy đây là tín hiệu của môi trường sinh thái thuận lợi, với quan niệm "đất lành chim đậu", ông Hai Chìa đã chủ động hạn chế các hoạt động gây xáo trộn, đồng thời giữ gìn thảm thực vật tự nhiên để tạo điều kiện cho chim sinh sống và sinh sản.

Qua thời gian, số lượng chim tăng nhanh, cao điểm vào năm 2018 ghi nhận hơn 2.000 cá thể chim vạc. Bên cạnh đó, nhiều loài chim hoang dã khác như cò trắng, cò ốc (nằm trong Sách đỏ), còng cọc… cũng dần tập trung về cư trú, hình thành nên quần thể chim đa dạng như hiện nay.

Năm 2020, kết quả khảo sát đã ghi nhận 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ; trong đó có 5 loài ghi nhận làm tổ và sinh sản. Đặc biệt, khi khảo sát còn ghi nhận sự hiện diện của một số loài có giá trị bảo tồn cao cần bảo vệ nghiêm ngặt như: điển điển, quắm đen, già đẫy nhỏ.

Lực lượng chức năng khảo sát vườn chim

Về kết quả khảo sát vào ngày 16-5, tại thời điểm khảo sát có các loài chim như kết quả điều tra năm 2021, trừ loài quắm đen (chưa phát hiện); không có các loài chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Ước tính tổng số có 2.000 con chim, trong đó loài cò ốc tăng đột biến về số lượng (khoảng 1.000 con), đây là loài thiên địch đối với ốc bươu vàng. Trong buổi khảo sát có 3 con chim bị chết (nghi bị săn bắn) và nhiều xác chim khác được chôn lấp

Phương hướng trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp tuần tra ngăn chặn xử lý vi phạm (nếu có).

Cò ốc trú ngụ trong vườn chim Hai Chìa khoảng 1.000 con

Một con chim bị bắn rơi trên nóc

Đồng thời, xây dựng phương án phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học với chính quyền, Công an xã Trà Côn đối với việc quản lý vườn chim.

Lực lượng chức năng tiếp tục nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của ông Lê Văn Chìa đối với vườn chim, định hướng thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo hình thức "Cơ sở cứu hộ loài hoang dã" quy định tại Điều 42 Luật Đa dạng sinh học.

Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Ngắm đàn cò ốc quý hiếm nằm trong Sách đỏ

(NLĐO) - Hàng ngàn con cò ốc nằm trong Sách đỏ chọn vườn chim của lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long làm nơi trú ngụ, nhưng đang đối mặt hiểm họa săn trộm từng ngày.

