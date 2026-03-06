CLIP: Xe tải vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi

Tối 6-3, lãnh đạo xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tàu hỏa tông ô tô tải khiến 2 người bị thương.

Vụ va chạm khiến lái tàu và tài xế xe tải bị thương

Theo clip do người dân ghi lại, khoảng 20 giờ 30 phút, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, đoạn qua địa phận xã Vệ Giang, một xe tải đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động.

Clip người dân ghi lại cảnh xe tải bị tàu hỏa tông gãy đôi

Xe tải bị tông gãy đôi

Đầu tàu cũng bị hư hỏng khá nặng

Khi xe tải đến giữa đường ray, barie rào chắn đã hạ hoàn toàn. Lúc này, tài xế xe tải mở cửa xuống nâng thanh rào chắn để tiếp tục đưa xe di chuyển.

Đúng lúc này, tàu số hiệu SE8 đang chạy hướng Nam - Bắc lao đến, tông ngang xe tải.

Vụ va chạm khiến xe tải bị gãy đôi, đầu tàu SE8 hư hỏng khá nặng. Lái tàu SE8 và tài xế xe tải bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.