Người đàn ông ngồi trên đường sắt bị tàu hỏa tông chết

Sáng 22-12, lực lượng công an, VKSND TP Huế đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế làm một người chết.

Đội 0 đồng - SOS75 Huế hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân vụ tai nạn về lo hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 21-12, tại km 690+800 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường An Cựu, TP Huế. Vào thời điểm này, tàu hàng ký hiệu HH7 do anh Vũ Đức Anh (SN 1995; trú xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1957; trú đường Trần Phú, phường Thuận Hóa, TP Huế), đang ngồi trên khu vực đường sắt. Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn Trọng tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, lực lượng công an, VKSND TP Huế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thi thể người tử nạn đã được bàn ; đã bàn giao cho gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng.