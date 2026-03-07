HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Xử lý tài xế xe biển xanh chở người "làm xiếc" trên quốc lộ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tài xế xe biển số xanh chở người "làm xiếc" trên quốc lộ gây xôn xao dư luận đã bị lực lượng CSGT mời lên làm việc, xử lý.

Ngày 7-3, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Đại - tài xế điều khiển xe biển số xanh chở người "làm xiếc" trên Quốc lộ 14.

Theo đó, vào sáng 5-3, ông Nguyễn Duy Đại điều khiển xe tải của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cùng 3 cán bộ di chuyển dọc Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã, để thực hiện nhiệm vụ treo cờ, biểu ngữ phục vụ bầu cử.

Tài xế xe biển số xanh chở người làm xiếc trên quốc lộ bị Xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Duy Đại ký vào biên bản vi phạm

Trong quá trình làm việc, các cán bộ đã bất cẩn khi đứng trên trụ sắt phía sau xe để di chuyển và treo cờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sự việc này đã được người dân ghi lại, phát tán trên mạng xã hội.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời tài xế Nguyễn Duy Đại lên làm việc. 

Tại buổi làm việc, ông Đại thừa nhận đã điều khiển phương tiện lưu thông chở người phía sau thùng xe, không chờ phương tiện dừng lại mà vừa treo cờ, biểu ngữ khi phương tiện đang di chuyển, gây mất an toàn giao thông.

Clip xe biển xanh chở người "làm xiếc" trên đường được phát tán trên mạng xã hội

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với ông Đại về lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Với lỗi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên thùng xe tải biển xanh, ôm trụ sắt, đu người ra ngoài như "làm xiếc" khi xe tải đang lưu thông.

