Cloudflare gặp sự cố toàn cầu lần thứ hai trong chưa đầy 1 tháng

Chiều 5-12 (theo giờ Việt Nam), hệ thống của Cloudflare đã gặp sự cố, khiến người dùng không thể truy cập nhiều nền tảng phổ biến. Trong số các dịch vụ bị ảnh hưởng có cả Downdetector, trang web chuyên theo dõi và báo cáo sự cố mạng.

Sự cố chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Theo đài CNBC, Cloudflare đã nhanh chóng triển khai bản sửa lỗi và các trang web bị ảnh hưởng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

Điều khiến giới công nghệ lo ngại là tần suất xảy ra sự cố. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 30 ngày Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng.

Trước đó vào tháng 11, một sự cố tương tự đã khiến các ông lớn như Spotify, ChatGPT...

Lần này, cổ phiếu Cloudflare giảm tới 4,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi nhiều trang web toàn cầu gặp gián đoạn, khiến công ty phải tiến hành điều tra.

Cloudflare gặp sự cố ngày 5-12

Vài phút sau, Cloudflare thông báo đã "triển khai bản vá" và đang theo dõi kết quả. Nhờ đó, cổ phiếu thu hẹp mức giảm, còn khoảng 2%.

Các nền tảng lớn bị ảnh hưởng gồm LinkedIn, Coinbase và Substack. Theo Downdetector, người dùng cũng báo cáo số lượng sự cố tăng đột biến trên các dịch vụ như Shopify, HSBC và Deliveroo. Các vấn đề giảm dần ngay sau khi Cloudflare triển khai bản vá.

Cloudflare là nhà cung cấp phần mềm được nhiều doanh nghiệp toàn cầu sử dụng, giúp quản lý và bảo mật lưu lượng truy cập cho khoảng 20% các trang web trên Internet.

Trong số các dịch vụ chính của công ty có bảo vệ chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), khi các tin tặc cố tình gửi lượng yêu cầu quá tải nhằm làm gián đoạn hoạt động website.