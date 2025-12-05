Cloudflare gặp sự cố toàn cầu lần thứ hai trong chưa đầy 1 tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Cloudflare gặp sự cố toàn cầu lần thứ hai trong chưa đầy 1 tháng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cloudflare đã nhanh chóng triển khai bản sửa lỗi và các trang web bị ảnh hưởng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

Chiều 5-12 (theo giờ Việt Nam), hệ thống của Cloudflare đã gặp sự cố, khiến người dùng không thể truy cập nhiều nền tảng phổ biến. Trong số các dịch vụ bị ảnh hưởng có cả Downdetector, trang web chuyên theo dõi và báo cáo sự cố mạng.

Sự cố chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Theo đài CNBC, Cloudflare đã nhanh chóng triển khai bản sửa lỗi và các trang web bị ảnh hưởng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

Điều khiến giới công nghệ lo ngại là tần suất xảy ra sự cố. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 30 ngày Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng.

Trước đó vào tháng 11, một sự cố tương tự đã khiến các ông lớn như Spotify, ChatGPT...

Lần này, cổ phiếu Cloudflare giảm tới 4,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi nhiều trang web toàn cầu gặp gián đoạn, khiến công ty phải tiến hành điều tra.

Cloudflare gặp sự cố toàn cầu lần thứ hai trong chưa đầy 1 tháng - Ảnh 1.

Cloudflare gặp sự cố ngày 5-12

Vài phút sau, Cloudflare thông báo đã "triển khai bản vá" và đang theo dõi kết quả. Nhờ đó, cổ phiếu thu hẹp mức giảm, còn khoảng 2%.

Các nền tảng lớn bị ảnh hưởng gồm LinkedIn, CoinbaseSubstack. Theo Downdetector, người dùng cũng báo cáo số lượng sự cố tăng đột biến trên các dịch vụ như Shopify, HSBCDeliveroo. Các vấn đề giảm dần ngay sau khi Cloudflare triển khai bản vá.

Cloudflare là nhà cung cấp phần mềm được nhiều doanh nghiệp toàn cầu sử dụng, giúp quản lý và bảo mật lưu lượng truy cập cho khoảng 20% các trang web trên Internet.

Trong số các dịch vụ chính của công ty có bảo vệ chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), khi các tin tặc cố tình gửi lượng yêu cầu quá tải nhằm làm gián đoạn hoạt động website.

Tin liên quan

Sự cố Cloudflare: X, ChatGPT, Liên Minh Huyền Thoại "sập" trên diện rộng

Sự cố Cloudflare: X, ChatGPT, Liên Minh Huyền Thoại "sập" trên diện rộng

(NLĐO) - Khoảng 18 giờ ngày 18-11 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng không thể sử dụng ChatGPT và X vì sự cố máy chủ của công ty cung cấp dịch vụ mạng Cloudflare.

Audio: Không chỉ đứng sau "cú sập" AntEx, Shark Bình còn vướng cáo buộc nào khác?

(NLĐO) - Liên quan vụ tiền số AntEx liên quan Shark Bình, các chuyên gia cho rằng hoàn toàn có thể truy vết dòng tiền, ví ẩn danh. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

Cú sập của tiền số AntEx liên quan Shark Bình: Lý do tài sản bốc hơi 99%

(NLĐO) - Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx và giữ vai trò cố vấn chiến lược. Cơ quan công an đã vào cuộc. Bản tin do Kiki AI hỗ trợ.

website Sập cloudflare
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo