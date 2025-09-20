HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Để chỉ số này quá thấp, tuổi thọ có thể giảm

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên 85.000 người cho thấy BMI dưới 18,5 có thể liên quan đến nguy cơ tuổi thọ bị rút ngắn.

Thừa cân - béo phì từ lâu đã được biết đến là làm tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính và các biến cố sức khỏe nghiêm trọng, khiến tuổi thọ có thể bị rút ngắn.

Nhưng một nghiên cứu từ Đan Mạch, vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu bệnh tiểu đường châu Âu, cảnh báo thêm nguy cơ ở chiều ngược lại: Người có BMI dưới 18,5 có nguy cơ tử vong sớm cao gần gấp 3 lần so với những người có BMI từ 22,5-24,9.

BMI là chỉ số khối cơ thể, tính bằng cân nặng (tính bằng kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng mét). Dưới 18,5 là quá thấp, phản ánh tình trạng thiếu cân.

Để chỉ số này quá thấp, tuổi thọ có thể giảm- Ảnh 1.

Giữ BMI khỏe mạnh góp phần làm tăng cơ hội gia tăng tuổi thọ, bao gồm "tuổi thọ khỏe mạnh" - Ảnh minh họa: HINDUSTAN TIMES

Tùy theo thể trạng của người dân từng khu vực, các cơ quan y tế đưa ra tiêu chuẩn hơi khác nhau về BMI.

Tại Việt Nam, BMI dưới 18,5 là thiếu cân, 18,5 - 22,9 là bình thường, 23 - 24,9 là thừa cân, 25 - 29,9 là béo phì độ I, ≥ 30 là béo phì độ II. Ở các nước phương Tây như Mỹ, BMI ≥ 25 mới gọi là thừa cân, ≥ 30 là béo phì.

Trong nghiên cứu mới nói trên, các nhà khoa học Đan Mạch đã phân tích dữ liệu của hơn 85.000 người để đưa ra kết quả trên.

"Cả thiếu cân và béo phì đều là những thách thức lớn đối với sức khỏe toàn cầu" - TS Sigrid Bjerge Gribsholt từ Trung tâm Đái tháo đường Steno Aarhus thuộc Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch), đồng tác giả, nhấn mạnh với tờ Science Daily.

"Béo phì có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể, làm suy yếu hệ miễn dịch và dẫn đến các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và tới 15 loại ung thư khác nhau; trong khi thiếu cân lại liên quan đến suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch và thiếu hụt chất dinh dưỡng" - bà giải thích.

Ngoài ra, tỉ lệ tử vong cao ở người thiếu cân còn liên quan đến tình trạng sụt cân do bệnh lý, tức những người thiếu cân tử vong trong quá trình nghiên cứu là do căn bệnh khiến họ sụt cân.

Những phát hiện này bổ sung thêm dữ liệu cho thấy thiếu cân là một nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Bên cạnh đó, sụt cân ngoài ý muốn cũng thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật, bao gồm các bệnh lý như ung thư, tiểu đường. Vì vậy, chỉ số BMI thấp cũng nên được coi như một trong các dấu hiệu cho thấy người đó cần tầm soát một số bệnh.

Tin liên quan

Nghiên cứu trên 101 quốc gia: Tuổi thọ cao nhờ ăn nhiều thứ này

Nghiên cứu trên 101 quốc gia: Tuổi thọ cao nhờ ăn nhiều thứ này

(NLĐO) - Phân tích dựa trên bộ dữ liệu thu thập từ 101 quốc gia trong 60 năm, các nhà khoa học đã chỉ ra một nhóm thực phẩm thần kỳ đối với tuổi thọ.

Tuổi thọ tăng, người dân tỉnh nào sống thọ nhất?

(NLĐO) - Theo điều tra mới nhất, tuổi thọ người Việt tăng so với nhiều năm trước. Chênh lệch giữa nơi có tuổi thọ đàn ông cao nhất và thấp nhất tới hơn 11 năm

Hợp chất tăng tuổi thọ có trong "thứ bỏ đi" khi nấu rượu gạo?

(NLĐO) - Với một chút thay đổi, phần bã tưởng chừng bỏ đi khi sản xuất một loại rượu gạo có thể giúp chống lão hóa, tăng cường tuổi thọ.

tuổi thọ BMI Chỉ số khối cơ thể thiếu cân thừa cân
